ATE prepara medidas si no hay acuerdo con el municipio

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó un reclamo formal ante la Municipalidad de San Luis para exigir una urgente recomposición salarial para empleados municipales y personal de Ayuda Económica, luego de advertir una pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación. El pedido fue elevado este lunes al intendente Gastón Hissa y se conoció días después del anuncio de un aumento del 20% para los trabajadores de la administración pública provincial.

El documento, firmado por el secretario general de ATE San Luis, Fernando Gatica, sostiene que el incremento salarial otorgado hasta el momento por el municipio, del 7%, quedó por debajo de la evolución de los precios durante el año.

Desde el gremio señalaron que la inflación acumulada profundizó el deterioro de los ingresos y afirmaron que la pérdida del poder adquisitivo desde diciembre de 2023 supera el 100% al compararla con la suba de precios y la evolución económica registrada en ese período.

ATE advirtió además que el nivel de endeudamiento de los trabajadores municipales aumentó como consecuencia de la insuficiencia salarial. Según el sindicato, los ingresos actuales no permiten recuperar capacidad de compra ni garantizar una estabilidad económica para las familias.

El reclamo incluye varios puntos además del aumento salarial. Entre ellos, el gremio pidió incorporar al salario básico todas las sumas no remunerativas, avanzar con recategorizaciones del personal y regularizar situaciones laborales pendientes.

También reclamó mejoras vinculadas a las condiciones de trabajo. En ese sentido, cuestionó la entrega de indumentaria al personal municipal y afirmó que durante los tres años de la actual gestión solo se otorgó una muda de ropa laboral, pese a que el Estatuto del Empleado Municipal establece una entrega anual superior.

Otro de los planteos está relacionado con los trabajadores próximos a jubilarse. ATE solicitó que quienes se encuentren en esa situación puedan acceder a la máxima categoría correspondiente para mejorar sus condiciones al momento del retiro.

El sindicato anunció que comenzará recorridas por distintos sectores municipales para explicar sus reclamos y dialogar con los empleados. Además, anticipó que podría impulsar medidas gremiales si no recibe respuestas que considere satisfactorias por parte del Ejecutivo municipal.

El conflicto se desarrolla en un contexto de reclamos salariales dentro de la administración pública provincial y municipal, luego de que el Gobierno de San Luis anunciara una mejora del 20% para empleados estatales. La diferencia entre los aumentos otorgados y la evolución de los precios se convirtió en uno de los principales argumentos utilizados por los gremios para exigir nuevas negociaciones.

Desde ATE sostuvieron que los salarios municipales se encuentran por debajo de la línea de pobreza y ratificaron que continuarán con las acciones sindicales hasta obtener una respuesta oficial.

Para la elaboración de esta nota se realizó una revisión del material original proporcionado, declaraciones del gremio y antecedentes públicos sobre la situación salarial de los trabajadores estatales de San Luis. Se incorporó el contexto del reclamo y la evolución reciente de las negociaciones salariales sin agregar enlaces externos.