Sin pronósticos durante siete horas en plena madrugada de vuelos: el paro que no fue y el conflicto que sigue

El Gobierno declaró ilegal el paro del Servicio Meteorológico Nacional y los trabajadores de ATE lo levantaron horas antes de ejecutarlo. La huelga era la primera en los 153 años del organismo y se había convocado por el despido de 140 empleados.

Los trabajadores de ATE del Servicio Meteorológico Nacional levantaron esta noche el paro que habían anunciado para este viernes, luego de que el Gobierno declarara ilegal la medida de fuerza al considerar al organismo un servicio esencial. La huelga, convocada en protesta por el despido de 140 empleados dispuesto la semana pasada, hubiera interrumpido durante siete horas —entre las 5 y las 12— la emisión de pronósticos y alertas oficiales en coincidencia con una franja de alta actividad aerocomercial.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, rechazó la declaración de ilegalidad: «El Gobierno, de manera totalmente ilegal y como nos tiene acostumbrados, nos dice que los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional no pueden hacer huelga porque es un servicio esencial. Eso es falso. No existe restricción alguna para ejercer ese derecho fundamental», publicó en X. Pese al levantamiento del paro, Aguiar anunció que este viernes se realizará una asamblea a las 10:30.

El conflicto tiene una dimensión histórica. «Esta es la primera vez que tiene lugar una acción de esta naturaleza en los 153 años de historia del organismo», señaló Carla Gulizia, presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos, en diálogo con Clarín. El gremio sostiene que los 140 despidos afectan la capacidad operativa del sistema y la continuidad de las mediciones, insumos que inciden directamente en la planificación de vuelos y la evaluación de condiciones en pista y rutas.

La advertencia del sector es que el conflicto podría escalar si no hay respuestas oficiales a los reclamos por las reincorporaciones.