Milei confirmó que va por la reelección en 2027: «Aplicaré a otro mandato si creo que hice las cosas bien»

Milei confirmó que buscará la reelección en 2027, anunció que acompañará a Adorni al Congreso el miércoles y describió su reunión con Peter Thiel como «maravillosa»: el empresario tecnológico, dijo, es un «anarcocapitalista» interesado en cómo gobernar siendo libertario.

Javier Milei confirmó este jueves que buscará la reelección en 2027, ratificó que acompañará a Manuel Adorni al Congreso el próximo miércoles durante el informe de gestión del jefe de Gabinete y calificó de «maravillosa» su reunión con el empresario tecnológico Peter Thiel, quien compró una mansión en Buenos Aires el mismo día que se encontró con el Presidente en la Casa Rosada.

«No solo voy a terminar este mandato, voy a aplicar a otro, si creo que hice las cosas bien. Después va a decidir la gente», dijo el mandatario en diálogo con Neura. La confirmación llegó en un momento en que el Gobierno trabaja de cara a las elecciones legislativas de octubre de 2025 y la apertura de la carrera presidencial para 2027.

Sobre el informe de gestión en el que Adorni responderá preguntas de los legisladores, Milei anticipó: «Sí, claro que voy a ir a acompañar a Manuel, voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete.» Y salió al cruce de quienes ven en la causa judicial que investiga al ministro coordinador una debilidad del Gobierno: «Manuel dará las respuestas que correspondan, está trabajando la Justicia, se están cumpliendo los plazos, y estamos muy tranquilos.»

Sobre Peter Thiel, el cofundador de PayPal y Palantir que se reunió con él en el Despacho Oval de la Casa Rosada, Milei dijo que se trata de un «anarcocapitalista» con intereses en agronegocios. «Me preguntó qué estábamos haciendo para crear las bases para que el liberalismo se sostenga más allá de que yo esté en la Presidencia», relató. La reunión se produjo el mismo día en que trascendió que Thiel adquirió una mansión de USD 12 millones en Barrio Parque, frente a la residencia de Susana Giménez.

En materia económica, Milei proyectó que la inflación «debería comenzar a ceder» desde mayo en adelante, destacó que la actividad da muestras de recuperación y subrayó que «los salarios que más crecieron, y crecieron por escándalo, son los informales.»