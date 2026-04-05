Semana Santa récord en Villa de Merlo: 90% de ocupación hotelera

Villa de Merlo alcanzó el 90% de ocupación hotelera durante la Semana Santa y se posicionó como uno de los destinos turísticos más elegidos del país. La agenda incluyó el Vía Crucis en Mogote Bayo, ferias, muestras artísticas y la presentación de Los Tekis y Los Nocheros.

Por Alejo Pombo

Villa de Merlo cerró la Semana Santa con el 90% de ocupación hotelera y se consolidó como uno de los destinos turísticos más elegidos del país durante el tercer fin de semana largo del año.

La cifra fue difundida por la Municipalidad, que trabajó de manera articulada con el Ministerio de Turismo y Cultura provincial y el sector privado para construir una agenda que, bajo el lema «Tiempo de renovación», combinó propuestas de fe, cultura, naturaleza y música en vivo para todas las edades.

Entre las actividades más convocantes estuvo el Vía Crucis en Mogote Bayo, las visitas guiadas por el casco histórico y los centros de culto, el Festival de Arte, Sabores y Música, ferias temáticas, muestras artísticas y actividades al aire libre. El cierre del sábado tuvo como protagonistas a Los Tekis y Los Nocheros, una de las presentaciones musicales más esperadas de la temporada.

El alto nivel de ocupación de Merlo se enmarcó en un movimiento turístico que, según indicaron desde el Municipio, se replicó en distintos destinos de San Luis durante el fin de semana largo, reflejando una temporada de Semana Santa sólida para la provincia en su conjunto.