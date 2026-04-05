Carpintería sirvió más de 450 porciones de paella en la plaza

Carpintería realizó este viernes su tradicional paella gigante al disco en la plaza Manuel Zalazar, con más de 450 porciones servidas a $12.000 cada una. La cocinera Lorena Carabajal encabezó la preparación del plato con arroz, frutos de mar y hortalizas.

Por Alejo Pombo

A horas previas al mediodía del viernes, la plaza Manuel Zalazar de Carpintería ya tenía más gente de la habitual. El motivo era el aroma.

La localidad celebró una nueva edición de su tradicional paella gigante al disco, uno de los eventos gastronómicos más convocantes de la región durante el fin de semana largo de Semana Santa. Arroz, frutos de mar y hortalizas cocinados en un disco de gran tamaño a cargo de la cocinera Lorena Carabajal y su equipo, con capacidad para abastecer a más de 450 comensales.

Los asistentes —vecinos y turistas— siguieron de cerca cada etapa de la preparación con cámaras y celulares. Pasadas las 13, comenzó la distribución de las porciones a $12.000 cada una, un precio accesible que fue uno de los atractivos explícitos del evento.

La paella de Carpintería se consolida edición tras edición como una de las propuestas gastronómicas más características de la Semana Santa puntana: una excusa para llenar la plaza, compartir la mesa y sumar al calendario turístico del fin de semana largo un momento que combina tradición popular con convocatoria genuina.