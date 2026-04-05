Tragedia en la ruta puntana: tres muertos y dos heridos en un accidente entre Naschel y Tilisarao

Tres jóvenes de Tilisarao murieron en un accidente de tránsito ocurrido pasadas las 3 del domingo en el kilómetro 861 de la Autopista 55, entre Naschel y Tilisarao. Otras dos personas resultaron heridas y fueron derivadas al Hospital Carrillo.

Por Alejo Pombo

Pasadas las 3 de la madrugada del domingo, un automóvil negro perdió el control en el kilómetro 861 de la Autopista 55, en el tramo entre Naschel y Tilisarao. Tres jóvenes oriundos de Tilisarao murieron en el acto. Dos personas más resultaron heridas.

El llamado de emergencia llegó a la Comisaría 24° de Naschel, que solicitó de inmediato la intervención de bomberos. Una unidad con tres efectivos se desplazó hasta el lugar y trabajó de manera conjunta con personal de Bomberos Voluntarios de Tilisarao. En total, ocho bomberos de dos dotaciones participaron del operativo, junto a personal policial y de salud.

Los dos heridos fueron trasladados en primera instancia al hospital de la zona y luego derivados al Hospital Central «Ramón Carrillo» para recibir atención de mayor complejidad.

Las causas del accidente se encuentran bajo investigación. Por el momento se desconocen las identidades de las víctimas y el estado de salud de los heridos no fue confirmado oficialmente.

Tilisarao amaneció este domingo con la noticia de la muerte de tres de sus jóvenes.