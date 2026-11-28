El programa Tenemos Futuro sumará 30 viviendas en seis localidades de San Luis. Las intendencias estarán a cargo de las obras y contratarán trabajadores de cada comunidad. La distribución contempla seis casas en cuatro municipios, cuatro en Lavaisse y dos en La Punilla.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, firmó este miércoles 25 de noviembre acuerdos con seis municipios para construir 30 viviendas del programa habitacional Tenemos Futuro. Las obras se realizarán mediante gestión municipal y contemplan la contratación de trabajadores de cada localidad.

El convenio incluye a Lavaisse, La Calera, San Gerónimo, La Punilla, Beazley y Renca. Los intendentes de esas localidades participaron de la firma de las actas de compromiso en el despacho del mandatario provincial.

El secretario de Política Habitacional, Juan Pablo Torres, detalló que cuatro municipios recibirán seis viviendas cada uno: Beazley, La Calera, San Gerónimo y Renca. En tanto, Lavaisse contará con cuatro nuevas casas y La Punilla tendrá otras dos.

La distribución representa un total de 30 unidades habitacionales, cuya ejecución estará a cargo de los gobiernos municipales, que asumirán el rol de empresas constructoras.

Torres destacó que este sistema busca impulsar la actividad económica en el interior provincial mediante la contratación de mano de obra local. Además, sostuvo que el programa continuará avanzando para dar respuesta a los inscriptos que resulten sorteados y puedan acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos por ley.

La iniciativa también tendrá impacto en localidades que ya cuentan con obras habitacionales en marcha. En La Calera, por ejemplo, las seis nuevas casas se sumarán a otras seis entregadas en octubre y a una vivienda que se construye bajo la modalidad de Autoconstrucción Asistida.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la participación de los municipios permitirá generar puestos de trabajo y favorecer el movimiento comercial en cada comunidad.