Un hombre de 30 años murió tras recibir un disparo en una vivienda del barrio La República, en San Luis. La Policía identificó a un sospechoso de 28 años, quien se presentó ante la Fiscalía este jueves y quedó detenido. La investigación busca esclarecer las circunstancias del episodio.

Un hombre de 28 años fue detenido este jueves 26 de noviembre en la ciudad de San Luis, acusado de haber efectuado el disparo que provocó la muerte de un hombre de 30 años en una vivienda del barrio La República. Según la investigación policial, el episodio ocurrió mientras manipulaba un arma de fuego.

El hecho se produjo durante la tarde del miércoles 25 de noviembre, en un domicilio ubicado en la manzana 3 del barrio. La víctima fue trasladada al Hospital del Oeste con una herida de arma de fuego, pero falleció poco después como consecuencia de las lesiones.

Tras conocerse el caso, efectivos del Departamento de Homicidios San Luis, dependiente de la Dirección General de Investigaciones (DG-13), y de la Comisaría Seccional 4ª iniciaron las actuaciones para esclarecer lo sucedido.

A partir de distintas tareas investigativas y de los testimonios recolectados, los investigadores lograron establecer dónde ocurrió el episodio e identificar al hombre de 28 años como presunto autor del disparo.

Con los elementos probatorios reunidos, el Departamento de Homicidios solicitó a la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N.º 2 de la Primera Circunscripción Judicial la detención del sospechoso.

El hombre se presentó este jueves ante la Fiscalía interviniente, donde fue detenido por personal policial. Posteriormente, fue trasladado a una comisaría de la capital puntana y quedó a disposición de la Justicia provincial.