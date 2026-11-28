El desborde de una represa provocó una inundación que afectó a 25 viviendas en Balde. Varias familias debieron abandonar sus hogares y reciben asistencia del Gobierno provincial. Mientras se evalúan los daños y las condiciones de las propiedades, todavía no hay una fecha para el regreso de todos los damnificados.

Unas 25 viviendas resultaron afectadas por una inundación en la localidad de Balde, San Luis, luego del desborde de una represa ubicada en una estancia privada. El episodio ocurrió el miércoles 25 de noviembre, alrededor de las 18, y obligó a evacuar familias y desplegar un operativo de emergencia provincial y municipal.

El agua ingresó repentinamente en las casas y alcanzó hasta un metro de altura en algunos sectores. Aunque el primer relevamiento había registrado 17 viviendas afectadas, durante la mañana del jueves la cifra se actualizó a 25, principalmente en la zona noroeste de la localidad.

No se reportaron personas en riesgo de vida. Sin embargo, la emergencia obligó a suspender las clases en ambos turnos de la Escuela N.º 141 “Los Andes”.

El operativo incluyó la participación de brigadistas, bomberos, efectivos policiales, personal de San Luis Agua, Vialidad Provincial y equipos de los ministerios de Seguridad y Desarrollo Humano, además de trabajadores municipales.

Durante la noche, Vialidad Provincial desplegó maquinaria para reforzar los espaldones de los canales de protección y facilitar el escurrimiento. Los trabajos permitieron contener el avance del agua y evitar que alcanzara una superficie mayor.

Poggi recorrió las viviendas afectadas

Este jueves por la mañana, el gobernador Claudio Poggi llegó a Balde y encabezó una reunión con los equipos de emergencia. Luego, acompañado por la intendenta Gladys Páez y funcionarios provinciales, recorrió durante aproximadamente tres horas las viviendas damnificadas.

El mandatario describió la rapidez con la que ingresó el agua en los hogares. Según los testimonios recogidos durante la recorrida, el avance se produjo en apenas cinco minutos y llegó hasta la cintura de algunos vecinos.

Las marcas de humedad y agua dentro de las propiedades oscilaron entre los 30 y 40 centímetros en algunos casos, mientras que en otros alcanzaron un metro.

Las familias evacuadas y autoevacuadas fueron distribuidas en distintos alojamientos. Algunas se instalaron en casas de familiares en Balde y San Luis, mientras que otras fueron trasladadas a las cabañas turísticas municipales y al salón de usos múltiples ferroviario.

Alrededor de diez familias permanecían alojadas en las cabañas municipales. El Gobierno también dispuso asistencia sanitaria y social para los damnificados.

Asistencia y ayuda para los damnificados

El ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, informó que los equipos de Emergencia Social llegaron durante la medianoche para entregar colchones, mantas, agua, alimentos, pañales, zapatillas y kits de limpieza.

Además, se realizó un traslado sanitario preventivo de una persona electrodependiente al Hospital del Oeste. Según confirmó el funcionario, el paciente permaneció estable y posteriormente recibió el alta médica.

Aunque algunos vecinos comenzaron a retirar el barro y limpiar sus viviendas, todavía no están dadas las condiciones para un regreso definitivo. El Gobierno anticipó que colaborará con los elementos necesarios para la limpieza y la reposición de bienes básicos perdidos durante la inundación.

Poggi señaló que San Luis Agua realizará una revisión estructural de las propiedades para determinar las condiciones de seguridad antes de autorizar el regreso de las familias.

Investigan las causas del desborde

Por su parte, el presidente de San Luis Agua, Hugo Guzmán Durán, explicó que las intensas precipitaciones de las últimas semanas provocaron la saturación de las napas subterráneas y redujeron la capacidad de absorción del suelo.

Esta situación generó un escurrimiento superficial extraordinario que contribuyó a las inundaciones en Balde.

La emergencia también tuvo consecuencias sobre la circulación vehicular: la Autopista de las Serranías Puntanas permaneció cortada entre la 1:30 y las 5 de este jueves, a la altura del kilómetro 816, debido a la acumulación de agua. Luego fue habilitada nuevamente.

Mientras avanzan las tareas de recuperación, el Ministerio de Desarrollo Humano centralizará la información de los organismos intervinientes y difundirá un informe diario a las 10:30 sobre la situación de las familias y la asistencia brindada. Por el momento, no hay una fecha definida para el regreso de todos los vecinos a sus hogares.