El desborde de una represa privada dejó 25 viviendas afectadas en Balde y provocó escenas de desesperación entre los vecinos. Mientras algunas familias denuncian pérdidas totales y reclaman ayuda, el Gobierno provincial desplegó un operativo de asistencia y comenzó a evaluar los daños.

La inundación provocada por el desborde de una represa privada dejó al menos 25 viviendas afectadas en Balde y obligó a numerosas familias a abandonar sus hogares. El episodio comenzó el miércoles 25 de noviembre, alrededor de las 18, cuando el agua avanzó repentinamente sobre distintos sectores de la localidad. Mientras los vecinos intentaban rescatar sus pertenencias, el Gobierno provincial desplegó un operativo de emergencia.

La localidad amaneció este jueves 26 con calles anegadas, viviendas cubiertas de barro y numerosas pérdidas materiales. Las imágenes registradas por los propios habitantes mostraron la magnitud del fenómeno: personas trasladándose entre el agua, adultos mayores evacuados y familias sacando muebles y electrodomésticos para evitar que fueran alcanzados por la inundación.

El primer relevamiento oficial había contabilizado 17 viviendas afectadas. Sin embargo, durante la mañana del jueves, el gobernador Claudio Poggi confirmó que la cifra ascendía a aproximadamente 25 casas, concentradas principalmente en el sector noroeste del pueblo.

El reclamo de los vecinos y la asistencia oficial

En medio de la emergencia, comenzaron a circular testimonios de vecinos que denunciaron haber perdido prácticamente todas sus pertenencias. Una de las damnificadas manifestó, entre lágrimas, que su familia había quedado en la calle y cuestionó la falta de asistencia provincial durante las primeras horas del episodio.

A partir de estos reclamos, también comenzó a organizarse una campaña solidaria para reunir elementos destinados a las familias afectadas.

Por su parte, el Gobierno provincial informó que el operativo de asistencia incluyó la participación de brigadistas, bomberos, policías, personal de San Luis Agua, Vialidad Provincial y equipos del Ministerio de Desarrollo Humano.

El ministro Gustavo Bertolini confirmó la entrega de colchones, mantas, agua, alimentos, pañales, zapatillas y kits de limpieza. Además, alrededor de diez familias fueron alojadas en las cabañas turísticas municipales, mientras otras se instalaron en viviendas de familiares y en el salón de usos múltiples ferroviario.

Poggi recorrió las propiedades afectadas junto a la intendenta Gladys Páez y funcionarios provinciales. Durante la visita, explicó que el ingreso del agua fue extremadamente rápido y que, según los testimonios recogidos, en algunos casos alcanzó la cintura de los habitantes en apenas cinco minutos.

La ruta fue habilitada y la escuela suspendió las clases

La emergencia también afectó la circulación vehicular. La Autopista de las Serranías Puntanas permaneció cortada desde la 1:30 hasta las 5 de este jueves, a la altura del kilómetro 816, debido a la acumulación de agua.

Posteriormente, se restableció el tránsito, aunque la Policía Caminera mantuvo un balizamiento preventivo en el kilómetro 817, sobre el carril sur, en sentido Mendoza-San Luis. Las autoridades solicitaron circular con precaución.

En tanto, la Escuela N.º 141 “Los Andes” suspendió las actividades en ambos turnos durante toda la jornada del jueves.

Sin fecha para el regreso a las viviendas

Aunque algunos vecinos comenzaron a retirar el barro y limpiar sus propiedades, todavía no están dadas las condiciones para que todas las familias puedan regresar definitivamente.

San Luis Agua deberá realizar evaluaciones técnicas para determinar el estado estructural de las viviendas y analizar las condiciones generadas por el desborde. También se prevé colaborar con la limpieza y la reposición de elementos básicos perdidos.

Mientras tanto, el Ministerio de Desarrollo Humano centralizará la información sobre los damnificados y difundirá informes diarios sobre la asistencia.

La emergencia inmediata comenzó a quedar atrás, pero en Balde todavía persisten las consecuencias de una inundación que dejó a decenas de vecinos frente a la difícil tarea de recuperar sus hogares y reconstruir lo perdido.