Seis años y medio de prisión por un violento asalto rural en San Luis

Ramón Núñez y Cristian Sosa fueron condenados a seis años y seis meses de prisión por el violento asalto a una pareja de jubilados en Árbol Solo. Carlos Lucero, de 77 años, sufrió una fractura de cráneo durante el ataque y murió siete meses después.

Ramón Núñez, de 55 años, y Cristian Sosa, de 39, fueron condenados a seis años y seis meses de prisión efectiva por atacar y robar a una pareja de jubilados en su vivienda del paraje rural Árbol Solo, en Los Manantiales, departamento Belgrano.

La condena fue homologada este viernes por el juez de Garantía N° 1, Juan Manuel Montiveros Chada, mediante un juicio abreviado acordado entre la Fiscalía, las defensas, los imputados y la querella.

Ambos fueron considerados coautores de robo calificado por haberse cometido en despoblado y en banda, y por las lesiones sufridas por la víctima.

El hecho ocurrió el 2 de febrero de 2025. Según la acusación fiscal, Núñez, Sosa y Diego Becerra llegaron inicialmente a la vivienda a bordo de un Renault 12 rojo con la excusa de pedir agua por un supuesto problema con el motor.

Horas después regresaron, cuando Carlos Lucero, de 77 años, y su esposa Ramona Mercado descansaban en la vivienda.

De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, los tres hombres participaron del asalto. Sosa redujo a Mercado, la ató de pies y manos, le colocó una bolsa en la cabeza y la golpeó y amenazó.

Núñez, en tanto, atacó principalmente a Lucero en la cabeza y le exigió que indicara dónde se encontraba el dinero.

Los delincuentes se llevaron $2.500.000, una cartera de cuero, documentación personal, recibos de jubilación y las llaves de los vehículos de la pareja.

Tras escapar en el Renault 12, Lucero consiguió ayudar a su esposa a liberarse antes de desvanecerse. Mercado logró comunicarse con una vecina, quien alertó a la Policía.

El hombre permaneció internado desde el día del ataque y murió el 17 de septiembre de 2025 como consecuencia de una fractura de cráneo sufrida durante el asalto.

Durante la audiencia, Núñez y Sosa admitieron su responsabilidad, aceptaron la calificación legal y la pena acordada. Mercado participó de manera virtual y también prestó su conformidad.

La investigación

La investigación incorporó imágenes de cámaras de seguridad de una estancia cercana, donde se observó al Renault 12 desplazarse hacia la vivienda y regresar en horarios compatibles con el ataque.

También se realizaron allanamientos, registros de patentes y secuestros de elementos. La causa incluyó informes médicos, testimonios de vecinos y pericias de Criminalística, entre ellas análisis de huellas de calzado y rastros de neumáticos.

El fiscal de Instrucción N° 2, Ricardo Barbeito, también señaló que la declaración posterior de Becerra coincidió con aspectos centrales del relato de la víctima.

Becerra es el tercer detenido de la causa y permanece con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial.

Al fundamentar la condena, el juez Montiveros Chada consideró acreditada la exposición fiscal y valoró la evidencia reunida durante la investigación. Como atenuante tuvo en cuenta la falta de antecedentes condenatorios de Núñez y Sosa, mientras que consideró como agravante la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

Finalmente, homologó el acuerdo y dispuso que ambos cumplan seis años y seis meses de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial.