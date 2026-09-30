El dato que alerta sobre las deudas de las familias puntanas

San Luis registra un 20,5% de morosidad crediticia familiar y se ubica cuarta entre las provincias con mayor nivel de irregularidad. El dato surge de un informe del CEPA basado en información del Banco Central. En la provincia hay 92.790 personas en mora.

San Luis registra un 20,5% de irregularidad en los créditos destinados a las familias y se ubica entre las provincias con mayores niveles de morosidad del país, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaborado con datos de la Central de Deudores del Banco Central.

El indicador contempla de manera conjunta las obligaciones de los hogares con bancos y billeteras virtuales. Con ese porcentaje, San Luis ocupa el cuarto lugar del país, detrás de La Rioja (23,1%), Catamarca (20,6%) y Santa Cruz (20,6%). San Juan aparece luego, con el 20%.

En la provincia se contabilizaron 92.790 personas en situación de mora, mientras que el monto promedio de los préstamos en esa condición ronda los $2 millones, por debajo del promedio nacional de $2.490.084. Los datos corresponden a junio de 2026.

El dato adquiere relevancia al compararlo con los ingresos. De acuerdo con el informe citado, el ingreso medio de San Luis se encuentra 4,1% por debajo del promedio nacional, aunque la provincia no está entre las jurisdicciones con menores ingresos.

La mora también crece a nivel nacional

El fenómeno se extiende al conjunto del país. Según CEPA, la irregularidad de los créditos de las familias con entidades financieras alcanzó 12,8% en junio de 2026, después de acumular 20 meses consecutivos de aumentos. El deterioro estuvo impulsado principalmente por los préstamos personales y las tarjetas de crédito.

La situación es todavía más marcada en las billeteras virtuales y otros proveedores no financieros de crédito. Allí, la morosidad de las familias llegó al 30,1% en junio, frente al 7,3% registrado en noviembre de 2024. El nivel incluso superó el máximo alcanzado durante la pandemia, cuando había llegado al 27,1%.

En el caso puntano, un informe anterior había registrado una mora del 15% en los créditos bancarios y del 31,2% en las billeteras virtuales y otros proveedores no financieros, aunque el último mapa provincial del CEPA presenta el indicador consolidado.

El endeudamiento como respuesta a la pérdida de ingresos

El CEPA vincula el aumento de la morosidad con el deterioro de la capacidad de compra de los hogares. El informe señala que el endeudamiento permitió inicialmente compensar parte de la pérdida de ingresos, pero que el deterioro posterior terminó impactando en la capacidad de pago.

Entre enero de 2024 y el período analizado, el índice salarial utilizado por el estudio aumentó 268%, mientras que algunos servicios esenciales registraron incrementos considerablemente mayores: la electricidad subió 393%, el agua 544%, el transporte 1.442% y el gas 2.071%.

Según el organismo, esta diferencia redujo el ingreso disponible de las familias y favoreció el recurso al crédito para afrontar gastos cotidianos.

Los jóvenes concentran una parte importante de la mora

El informe también analiza la distribución de la morosidad por edades a nivel nacional. Los menores de 34 años representan el 38,7% de los deudores irregulares, y el 72,6% de ellos mantiene deudas con billeteras virtuales.

El grupo de 35 a 44 años concentra, además, el mayor volumen de préstamos en situación irregular, con $4,639 billones, equivalentes al 30,6% del total.

El escenario muestra que el problema del endeudamiento familiar no se limita al sistema bancario tradicional y que las billeteras virtuales y otros proveedores no financieros adquirieron un peso creciente dentro de las deudas que presentan dificultades de pago.