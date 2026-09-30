Poggi entregó 498 bicicletas TuBi a estudiantes de San Luis

498 estudiantes de 5° año de 16 escuelas de la ciudad de San Luis recibieron sus bicicletas TuBi en el Velódromo Provincial. Con esta nueva entrega, el programa alcanzó 13.215 jóvenes beneficiados en toda la provincia.

El gobernador Claudio Poggi entregó este lunes 498 bicicletas TuBi a estudiantes de 5° año de 16 escuelas secundarias de la ciudad de San Luis. El acto se realizó en el Velódromo Provincial, donde los jóvenes recibieron sus rodados y los estrenaron al finalizar la jornada.

“¡Llegaron las TuBi para los 5º año!”, expresó Poggi durante el encuentro. El Gobernador destacó que la iniciativa no representa solamente la entrega de una bicicleta, sino que busca que los estudiantes se conviertan en “embajadores” del uso de este medio de transporte entre sus compañeros y la comunidad.

Poggi remarcó que la bicicleta constituye una alternativa de movilidad económica y que además contribuye al cuidado del ambiente. También destacó el impacto del programa en el sector productivo provincial.

“Todos los elementos de seguridad que tienen, los espejitos, la caramañola, las luces, la parrilla, todo está ensamblado por bicicleteros de la provincia de San Luis”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que las TuBi generan trabajo para las PyMEs sanluiseñas que participan del armado y puesta a punto de los rodados. En una entrega realizada días antes, el Gobierno había informado que 35 pequeñas y medianas empresas locales participaban del ensamblado de las bicicletas durante 2026.

Cada bicicleta cuenta además con identificación del estudiante y los datos del proveedor. El sistema contempla un año de garantía ante desperfectos técnicos.

Durante el acto, Poggi también insistió en la importancia de utilizar el casco y respetar las medidas de seguridad. “Es muy necesario para cuidar la salud ante cualquier inconveniente”, señaló.

Las bicicletas serán utilizadas por los estudiantes para trasladarse a la escuela, practicar actividades deportivas y realizar paseos. El Plan TuBi forma parte de las políticas educativas impulsadas por la Provincia y busca promover hábitos saludables, actividad física y movilidad sustentable.

Con esta nueva entrega, 13.215 estudiantes de toda la provincia ya cuentan con una TuBi, según informó el Gobierno de San Luis. La iniciativa contempla a estudiantes de escuelas secundarias de distintos puntos del territorio provincial.