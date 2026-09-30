Una mujer provocó daños en una habitación de un hotel de San Luis

Una mujer fue encontrada desorientada y con lesiones en las manos luego de que empleados de un hotel de avenida Illia al 500 alertaran por gritos y vidrios rotos. La Policía intervino y la mujer fue trasladada al Hospital Ramón Carrillo para una evaluación médica.

Una mujer provocó daños en una habitación de un hotel de la ciudad de San Luis y fue trasladada al Hospital Central “Ramón Carrillo” para una evaluación médica, luego de que empleados del establecimiento alertaran a la Policía por gritos y vidrios rotos.

El hecho ocurrió este lunes por la tarde en un hotel ubicado sobre avenida Illia al 500. Los trabajadores escucharon ruidos provenientes de una de las habitaciones y solicitaron la intervención policial.

Efectivos de distintas dependencias de la UROP N° 1 llegaron al lugar e intentaron dialogar con la mujer, quien durante varios minutos se negó a abrir la puerta.

Finalmente, después de conversar con los policías, accedió a abrir la habitación. En el interior, los efectivos constataron que presentaba lesiones en las manos y se encontraba desorientada.

La mujer no pudo aportar sus datos personales. Luego de las averiguaciones realizadas por los agentes, se estableció que tendría domicilio en la zona sur de la ciudad de San Luis.

Traslado al Hospital Carrillo

Personal del Sempro llegó al hotel para asistirla, aunque inicialmente la mujer se negó a recibir atención médica.

Ante la situación, se estableció comunicación con el Hospital de Salud Mental y se dispuso su traslado para una evaluación. Posteriormente fue derivada al Hospital Central “Ramón Carrillo”, donde quedó internada de manera preventiva a la espera de estudios médicos.

La causa fue caratulada como “Averiguación daños”.

Mientras continúa la investigación, la Policía trabaja para ubicar a familiares de la mujer y determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio.