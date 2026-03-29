Seguridad regional: San Luis y Mendoza firmaron acuerdo clave

San Luis y Mendoza firmaron un acuerdo de seguridad. Implementarán monitoreo vehicular y reconocimiento facial. Buscan prevenir delitos y coordinar operativos conjuntos.

Por Alejo Pombo

Los gobiernos de San Luis y Mendoza firmaron un acuerdo de cooperación para fortalecer la seguridad y combatir el delito en zonas limítrofes. El convenio prevé coordinación operativa entre fuerzas policiales y controles conjuntos.

Entre las medidas anunciadas se incluye la creación de un sistema de monitoreo vehicular y reconocimiento facial para quienes circulen entre ambas provincias. También se trabajará en el intercambio de información en tiempo real.

Las autoridades señalaron que el objetivo es mejorar la prevención del delito y reforzar la seguridad en rutas estratégicas. El acuerdo fue presentado como una acción conjunta para optimizar recursos y fortalecer los operativos.