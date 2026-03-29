29 marzo, 2026

Estudiantes de San Luis participarán de la Copa Educabot 2026

m24digital 28 marzo, 2026 0

Estudiantes de San Luis participarán en la Copa Educabot 2026. La competencia reúne proyectos de robótica y programación. Buscan impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico.


Por Alejo Pombo

Estudiantes de San Luis participarán en la Copa Educabot 2026, una competencia nacional orientada al desarrollo de proyectos de robótica y programación. La iniciativa reúne a jóvenes de entre 15 y 18 años que deberán presentar soluciones tecnológicas.

El programa busca fomentar la innovación y el trabajo en equipo, además de impulsar la formación en áreas vinculadas a la tecnología. Los participantes representarán a la provincia con proyectos propios desarrollados en sus instituciones educativas.

Desde la organización destacaron que la competencia promueve habilidades técnicas y creativas, al tiempo que permite el intercambio entre estudiantes de todo el país.

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