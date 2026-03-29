Hallan restos óseos y se activa un operativo federal en San Luis

Un operativo de la Policía Federal Argentina por el hallazgo de restos óseos en la zona de Las Barrancas generó alerta. Interviene el Equipo Argentino de Antropología Forense para determinar identidad y antigüedad.

Por Alejo Pombo

Un operativo encabezado por la Policía Federal Argentina generó fuerte conmoción en la zona de Las Barrancas tras el hallazgo de restos óseos que pertenecerían, al menos, a dos personas. El procedimiento se desarrolló bajo directivas de la Justicia Federal y con intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense, encargado del análisis técnico.

La situación comenzó alrededor de las 18:30 del viernes, cuando comenzaron a circular versiones en grupos de WhatsApp que advertían sobre un hallazgo de gran magnitud. Los primeros trascendidos hablaban de la aparición de varios cadáveres, lo que activó el despliegue de fuerzas de seguridad y la atención de medios locales.

Con el correr de las horas, la información preliminar fue ajustándose. Según consignó el medio Reporte San Luis, no se trató de cuerpos recientes sino de restos óseos, lo que orientó el procedimiento hacia una investigación forense especializada.

El operativo incluyó el cerco del área para preservar la escena y permitir el levantamiento técnico del material hallado. Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que los restos serán sometidos a pericias genéticas y estudios de antigüedad, pasos clave para determinar la identidad y el contexto del hallazgo.

Hasta el momento, no se difundió información oficial detallada sobre el origen de los restos ni sobre posibles hipótesis investigativas. El hermetismo en torno al caso mantiene la expectativa en la comunidad, a la espera de un comunicado formal que aporte precisiones sobre el alcance de la causa.

La intervención del equipo forense será determinante para establecer si los restos corresponden a un hecho reciente o a situaciones ocurridas tiempo atrás, lo que definirá el rumbo judicial de la investigación.