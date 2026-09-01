Se termina una era: Messi confirmó que dejará la Selección Argentina

Lionel Messi confirmó su retiro de la Selección Argentina después de más de 20 años. El capitán aseguró que tomó la decisión tras la final del Mundial 2026 y afirmó: “Me vacié, ya no tengo más para dar”.

El capitán confirmó que decidió ponerle punto final a su ciclo con la Albiceleste después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026. “Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección”, aseguró.

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina y confirmó el final de una era para el fútbol argentino. El capitán reveló que tomó la decisión el 21 de julio, dos días después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, y aseguró que los acontecimientos posteriores reforzaron su determinación.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, expresó la “Pulga”.

Messi, que ganó el Mundial de Qatar 2022 y disputó también las finales de 2014 y 2026, sostuvo que siente que llegó el momento de cerrar una etapa. “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, afirmó.

El astro rosarino deja la Selección después de una trayectoria marcada por títulos y finales. Con la camiseta argentina conquistó la Copa América, los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el Mundial Sub 20 de 2005, además de convertirse en campeón mundial en Qatar. También levantó la Copa América en 2024 y fue protagonista de las principales conquistas de la generación que devolvió a la Argentina a lo más alto del fútbol internacional.

En su mensaje de despedida, Messi agradeció especialmente a los hinchas que lo acompañaron durante sus más de dos décadas con la Selección.

“Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”, escribió.

El capitán también dedicó unas palabras a su familia, entrenadores, compañeros y dirigentes que lo acompañaron durante su carrera internacional.

“Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes”, sostuvo.

Messi llegó a este anuncio después de volver a demostrar su vigencia en el fútbol profesional. El último fin de semana marcó cuatro goles para Inter Miami en la MLS, en una actuación que volvió a poner en evidencia su capacidad para seguir siendo determinante.

Sin embargo, la decisión de abandonar la Selección ya estaba tomada. “Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, aclaró sobre el cierre de su publicación.

“Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”, fueron sus últimas palabras, con las que Messi puso punto final a un ciclo histórico de la Selección.