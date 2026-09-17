Intentó escapar de una corte de Estados Unidos tras ser condenado y terminó reducido con una Taser

Un joven de 20 años intentó escapar de una corte del condado de Columbiana, Ohio, minutos después de ser condenado a un año de prisión. Timothy Reaggle se liberó de las esposas, agredió a dos agentes y corrió por los pasillos y escaleras del tribunal. Finalmente fue reducido con una pistola Taser.

Un joven de 20 años protagonizó una fuga dentro de una corte del condado de Columbiana, en Ohio, minutos después de conocer su condena a un año de prisión. Timothy Reaggle se liberó de las esposas mientras era trasladado por un pasillo del tribunal, agredió a dos agentes y fue detenido después de una persecución que terminó con el uso de una pistola Taser.

La sentencia había sido dictada por el juez Scott Washam durante una audiencia celebrada el lunes por la tarde. Reaggle había sido condenado por cargos de agresión con agravantes, amenazas agravadas y desobediencia a las órdenes de un agente de policía.

Las cámaras de seguridad del tribunal registraron el momento en que el joven comenzó a mover las manos mientras era escoltado. Según las autoridades, hizo la fuerza suficiente para liberarse de las esposas y, una vez que quedó libre, atacó a uno de los agentes que lo custodiaban.

El policía recibió un golpe en el cuello y cayó al piso. Reaggle entonces comenzó a correr por el interior del edificio y empujó a varias personas que intentaron detenerlo.

La persecución continuó hasta las escaleras de la corte. Allí, un segundo agente consiguió hacerlo caer por los escalones, aunque el joven volvió a levantarse y continuó con el intento de fuga.

Finalmente, dos policías y dos civiles lograron sujetarlo de los brazos. Uno de los agentes utilizó una pistola Taser para inmovilizarlo y poner fin al episodio.

Una testigo, Leland Monte, relató al medio local WLWT lo que observó durante el incidente. “Fue un golpe bastante fuerte. Estaba muy preocupada por el agente. Simplemente intenté pensar rápido y asegurarme de que estuviera bien”, contó.

Después del episodio, el sheriff del condado de Columbiana, Brian McLaughlin, informó que los dos agentes resultaron lesionados. Según sus declaraciones, ambos sufrieron fracturas y uno de ellos recibió además una herida en la cabeza.

Los policías fueron asistidos por personal médico y trasladados a un hospital local. Permanecieron allí durante algunas horas y posteriormente recibieron el alta.

El episodio también tendrá consecuencias judiciales para Reaggle. Además de la condena que acababa de recibir, se prevé que enfrente nuevos cargos por agresión contra un agente de policía y por fuga, este último considerado un delito grave.

De esta manera, el intento de escapar del tribunal terminó abriendo una nueva causa contra el joven, que deberá responder ahora por los hechos ocurridos inmediatamente después de conocer su condena.

Ohio man BREAKS his handcuffs, punches a deputy and barrels down the courthouse stairs in a bid for freedom Timothy Regal reached the front door before a Taser ended his escape — both deputies were hospitalized pic.twitter.com/B9VcetFhcD — Hamdan News (@HamdanWahe57839) September 17, 2026