14 abril, 2026

Sancionaron a un alumno por llevar un arma blanca y perdió las estampillas escolares

m24digital 14 abril, 2026 0

Un alumno fue sancionado en Villa Mercedes tras llevar un arma blanca a la escuela. El hecho generó preocupación y reabrió el debate sobre seguridad y convivencia escolar.

Un alumno de una escuela de Villa Mercedes fue sancionado luego de asistir al establecimiento con un arma blanca y amenazar a compañeros, lo que generó preocupación en la comunidad educativa.

El hecho derivó en la aplicación de medidas disciplinarias, entre ellas el retiro del beneficio de las Estampillas Escolares.

Las autoridades actuaron tras tomar conocimiento de la situación, priorizando la seguridad de estudiantes y docentes.

El caso reactivó el debate sobre la convivencia escolar y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención en las instituciones educativas.

Desde el ámbito educativo señalaron que se trabaja en protocolos para abordar situaciones de riesgo y garantizar entornos seguros.

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