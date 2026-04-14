Lanzan nueva edición de Despertar Emprendedores en San Luis

La Universidad de La Punta lanzó una nueva edición de “Despertar Emprendedores”. El programa ofrece formación en negocios y apunta a impulsar proyectos productivos en la provincia.

La Universidad de La Punta lanzó la tercera edición del programa “Despertar Emprendedores”, orientado a la formación de personas interesadas en desarrollar proyectos propios.

La propuesta incluye capacitaciones en gestión, marketing, finanzas y modelos de negocio, con el objetivo de fortalecer habilidades emprendedoras.

El programa está dirigido a jóvenes y adultos que busquen iniciar o potenciar emprendimientos, con herramientas prácticas para el mercado actual.

Desde la institución destacaron la importancia de fomentar el autoempleo y la innovación como motores del desarrollo económico local.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se espera una amplia participación en esta nueva edición.