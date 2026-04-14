Desbaratan punto de venta de droga en San Luis

Un operativo en la ciudad de San Luis desarticuló un punto de venta de drogas. La Policía incautó cocaína valuada en casi $2 millones y detuvo a una mujer de 32 años.

Un operativo policial realizado este lunes 13 de abril en la ciudad de San Luis permitió desarticular un centro de venta y distribución de drogas, con el secuestro de estupefacientes valuados en cerca de $1.700.000 y la detención de una mujer de 32 años.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en calle Falucho al 1100, en el marco de las acciones de la “Misión Sarmiento” y tras una investigación por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

El allanamiento fue ordenado por el Juzgado Federal de San Luis y ejecutado por efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico.

Durante el operativo, la Policía secuestró envoltorios de nylon con cocaína en estado pulverulento y sólido, cantidad suficiente para la elaboración de 284 dosis.

Además, incautaron una balanza de precisión y recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de la sustancia.

De acuerdo a la estimación oficial, la droga decomisada tiene un valor aproximado de $1.700.000 en el mercado ilegal.

Como resultado del procedimiento, el magistrado interviniente dispuso la detención e incomunicación de una mujer, acusada de infringir la legislación vigente en materia de estupefacientes.