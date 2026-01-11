San Luis: un camionero dormido provocó un choque y el vuelco de un vehículo familiar

Un accidente de tránsito ocurrió este miércoles por la mañana en la ruta nacional 20, en el noroeste de San Luis, cuando un camión embistió desde atrás a un automóvil y provocó que una familia terminara volcada en la banquina. Según los primeros testimonios, el chofer del camión se habría quedado dormido. Los tres ocupantes del auto sufrieron golpes leves y no requirieron traslado hospitalario.

Por Alejo Pombo

Un siniestro vial se produjo este miércoles 7 de enero por la mañana, alrededor de las 7:00, en el kilómetro 362 de la ruta nacional 20, en el noroeste de la provincia de San Luis, cuando un camión impactó desde atrás a un automóvil y provocó el vuelco de una familia que viajaba a bordo.

Según se informó, un hombre de 52 años conducía un Volkswagen Polo en sentido oeste-este, acompañado por su esposa de 45 años y su hijo de 7, todos con domicilio en la localidad mendocina de Maipú. Por causas que se investigan, el vehículo fue colisionado en su parte trasera por un camión Scania R410 con semirremolque, que circulaba en la misma dirección y era conducido por un hombre de 37 años, domiciliado en la provincia de Jujuy.

Como consecuencia del impacto, el automóvil salió despedido hacia la banquina y terminó volcado, quedando apoyado sobre su techo con las cuatro ruedas hacia arriba. De acuerdo a los testimonios recabados en el lugar del hecho, el conductor del camión se habría quedado dormido al volante, lo que habría provocado el accidente.

Al lugar acudieron ambulancias de los hospitales de Luján y San Francisco del Monte de Oro, junto a personal del centro de salud de La Tranca, quienes asistieron a todas las personas involucradas. Tras ser examinados por los profesionales de la salud, se constató que presentaban golpes leves, por lo que no fue necesario su traslado a centros hospitalarios.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Distrito 14° de San Francisco del Monte de Oro, que continúa con las tareas investigativas para determinar las responsabilidades del hecho.