Primer acuerdo energético tras la caída de Maduro: Crudo venezolano rumbo a EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad a Estados Unidos, que serán vendidos a precio de mercado y cuyos ingresos, según él, serán utilizados “en beneficio” tanto del pueblo venezolano como del estadounidense. Ordenó ejecutar el plan de inmediato y dispuso que el secretario de Energía coordine la operación.

Por Alejo Pombo

Tres días después de la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad a su país, en lo que definió como la primera operación energética tras el cambio de escenario político en la nación caribeña.

El mandatario informó que el crudo será vendido a precio de mercado y que los ingresos obtenidos estarán bajo su supervisión directa, con el objetivo de garantizar que sean utilizados “en beneficio del pueblo venezolano y del pueblo estadounidense”. Asimismo, ordenó que el plan sea ejecutado de manera inmediata.

Según detalló, el petróleo será transportado en buques de almacenamiento y descargado directamente en puertos de Estados Unidos. Para avanzar con la operación, Trump instruyó al secretario de Energía a coordinar de forma urgente los aspectos logísticos y administrativos necesarios.

El anuncio se produce en un contexto de negociaciones aceleradas entre Washington y las autoridades que asumieron el control del país tras la detención de Maduro, y marca un giro significativo en la relación bilateral, con el eje puesto en la explotación y comercialización de los recursos energéticos venezolanos.

Funcionarios estadounidenses señalaron que Venezuela cuenta con millones de barriles almacenados debido a las restricciones comerciales vigentes en los últimos años, lo que permitiría una implementación rápida del plan. Además, indicaron que, si se avanzara en una flexibilización de sanciones y en el acceso a tecnología, la producción de crudo podría incrementarse en el corto plazo.

En ese marco, empresas del sector energético comenzaron a reforzar su presencia en el país caribeño, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa y la seguridad de sus activos, mientras se evalúan nuevas oportunidades de inversión.