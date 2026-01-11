Con más del 70% de ocupación turística, Villa de Merlo refuerza los controles policiales

Ante el fuerte movimiento turístico previsto para el verano, la Villa de Merlo incrementó los operativos de control y prevención. Las acciones se realizan de manera conjunta entre el municipio y el Gobierno provincial. Buscan garantizar la seguridad vial y el orden ante el aumento del tránsito.

Por Alejo Pombo

La Municipalidad de la Villa de Merlo informó que la ocupación turística superará el 70% durante la temporada de verano, lo que motivó el refuerzo de controles policiales y operativos preventivos en distintos puntos estratégicos de la localidad.

Las acciones se desarrollan en articulación con el Gobierno de la provincia de San Luis y están coordinadas por la Policía provincial, junto con el área de Transporte provincial, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Tránsito Municipal, Defensa Civil, Bromatología y la Secretaría de Turismo.

Desde el Ejecutivo local explicaron que el objetivo principal es garantizar la seguridad vial, ordenar el tránsito y cuidar tanto a los vecinos como a los visitantes, ante el notable incremento de la circulación de vehículos y personas provenientes de otros puntos del país.

Asimismo, las autoridades solicitaron a turistas y residentes conducir con precaución, respetar las normas de tránsito vigentes y colaborar con los controles, con el fin de asegurar una temporada segura y ordenada en uno de los destinos más concurridos de la provincia.