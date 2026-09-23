San Luis será sede de un encuentro sobre inteligencia artificial, datos y nuevas tecnologías para el Estado

San Luis será sede de una nueva edición de “Redes de Gobierno y Ciudades Inteligentes”, que se realizará el 7 y 8 de octubre en el Centro de Convenciones de La Punta. El encuentro reunirá a funcionarios, empresas, especialistas e instituciones académicas para debatir sobre inteligencia artificial, datos, automatización y nuevas herramientas para la gestión pública.

San Luis se prepara para recibir una nueva edición de “Redes de Gobierno y Ciudades Inteligentes”, un encuentro que reunirá durante dos jornadas a representantes de organismos públicos, empresas, especialistas, instituciones académicas y referentes del sector científico y tecnológico.

La actividad tendrá como sede central el Centro de Convenciones de La Punta y se desarrollará los días 7 y 8 de octubre, con una agenda enfocada en los cambios que atraviesa la gestión pública a partir de la incorporación de nuevas tecnologías.

La edición 2026 tendrá como eje “El Estado frente a sistemas híbridos de gestión: humanos, agentes digitales y nuevas formas de automatización”. A partir de ese concepto, las distintas exposiciones y paneles abordarán cuestiones vinculadas con inteligencia artificial, gestión y análisis de datos, automatización, agentes digitales y las nuevas capacidades que necesitan desarrollar los organismos públicos.

El encuentro es organizado por Grupo Convergencia y contará con la participación de referentes de distintos organismos y sectores relacionados con la gestión pública y la tecnología. Los expositores presentarán experiencias, casos y perspectivas sobre los procesos de transformación digital que atraviesan los Estados.

La agenda de participantes todavía se encuentra en proceso de incorporación y actualización por parte de la organización.

La elección de San Luis como sede había sido anunciada en septiembre de 2025. Posteriormente, mediante la Resolución N.º 299-ACTySSL-2026, del 27 de agosto, la Agencia de Ciencia, Tecnología y Sociedad San Luis declaró de interés el encuentro por su relevancia institucional, científica y tecnológica.

Además de las exposiciones y paneles, el evento contará con stands de empresas y marcas vinculadas con el sector tecnológico, donde se presentarán productos, servicios y herramientas destinadas a gobiernos y organismos públicos.

Los espacios estarán orientados a mostrar soluciones relacionadas con transformación digital, gestión de datos, inteligencia artificial, conectividad y otras tecnologías aplicables a la administración pública.

El eje de la convocatoria refleja uno de los principales desafíos que enfrentan actualmente los organismos estatales: cómo incorporar herramientas de inteligencia artificial y automatización sin desplazar el componente humano de la gestión, y cómo adaptar las estructuras públicas a sistemas en los que personas y agentes digitales pueden trabajar de manera complementaria.

Quienes estén interesados en participar podrán consultar la agenda, conocer a los expositores confirmados y gestionar su inscripción a través del sitio oficial de “Redes de Gobierno y Ciudades Inteligentes”.