Viviendas en San Luis: sortearon los números para 11 localidades y ahora comienza la evaluación

El sexto sorteo de “Tenemos Futuro” permitió definir los números correspondientes a los cupos de viviendas liberados en 11 localidades del interior de San Luis. Haber sido seleccionado no implica la adjudicación automática de una casa: ahora comenzará una etapa de evaluación documental y social para determinar qué familias cumplen con los requisitos del programa.

El Gobierno de San Luis realizó el sexto sorteo del programa habitacional “Tenemos Futuro”, que permitió definir los números correspondientes a los cupos de viviendas liberados en 11 localidades del interior provincial.

Los sorteos alcanzaron a familias de Juan Llerena, Los Molles, La Calera, San Martín, Balde, Villa de Merlo, San Gerónimo, Talita, Las Chacras, Fortuna y Alto Pencoso.

Pero hay una aclaración importante para quienes participaron: resultar seleccionado en el sorteo no significa obtener automáticamente una vivienda.

A partir de ahora, la Secretaría de Políticas de Vivienda deberá avanzar con la evaluación y validación de la información declarada por cada familia. El proceso incluye controles de documentación y visitas sociales para comprobar que las condiciones informadas se correspondan con la situación de los postulantes.

Entre los requisitos que serán verificados se encuentra la residencia mínima de 10 años en la provincia de San Luis, además de no ser propietario de una vivienda y no haber recibido otro beneficio habitacional al momento de la evaluación.

Una vez finalizada esta instancia, se determinará cuáles de las familias sorteadas cumplen con las condiciones establecidas y pueden avanzar hacia la adjudicación definitiva de las viviendas.

Por ese motivo, el número obtenido en el sorteo debe entenderse como el inicio de una nueva etapa del proceso y no como la confirmación de que la vivienda ya fue adjudicada.

Los resultados fueron publicados de manera individual para cada localidad:

Juan Llerena

Los Molles

La Calera

San Martín

Balde

Villa de Merlo

San Gerónimo

Talita

Las Chacras

Fortuna

Alto Pencoso

La etapa que comienza ahora será determinante para los participantes, ya que permitirá comprobar el cumplimiento de los requisitos y definir quiénes finalmente podrán acceder a las viviendas disponibles.

De esta manera, el sexto sorteo del programa “Tenemos Futuro” permitió avanzar con la selección inicial de familias en distintas localidades del interior provincial, mientras que la adjudicación definitiva quedará sujeta a la evaluación que realizará la Secretaría de Políticas de Vivienda.