Día del Estudiante: más de 46.000 personas fueron identificadas durante el operativo en San Luis

El operativo de seguridad por los festejos del Día del Estudiante ya permitió identificar a 46.034 personas y controlar 9.989 vehículos en distintos puntos de San Luis. Además, se labraron 57 actas de tránsito, hubo siete alcoholemias positivas y se decomisaron 342 litros de bebidas alcohólicas. El dispositivo continuará hasta el martes 22 de septiembre.

El operativo de seguridad dispuesto en San Luis por los festejos del Día del Estudiante ya permitió identificar a más de 46.000 personas y controlar casi 10.000 vehículos desde su puesta en marcha.

El dispositivo comenzó el jueves 17 de septiembre a las 8 y se desarrolla con presencia policial en distintos puntos de concentración y accesos, con controles vehiculares, identificación de personas y procedimientos preventivos.

Según el informe elaborado por la Policía, desde el inicio del operativo hasta las 7 del lunes 21 de septiembre fueron identificadas 46.034 personas y controlados 9.989 vehículos.

Los principales controles se concentraron en sectores como la Bifurcación Trapiche-La Florida, Alpatacal, Virorco, Artesanos y Horquilla, además de otros puntos incluidos dentro del despliegue preventivo.

Como resultado de los controles de tránsito, se labraron 57 actas de infracción a la Ley X-0630/2008 de Tránsito y Seguridad Vial. De ese total, 50 correspondieron a faltas comunes y siete a resultados positivos en controles de alcoholemia.

Durante el operativo también fueron decomisados 342 litros de bebidas alcohólicas y se realizó la retención preventiva de un vehículo.

En cuanto a los procedimientos policiales, se registraron dos personas detenidas por causas judiciales y otra por “Averiguación de Antecedentes y Medios de Vida”.

Además, se realizaron 13 procedimientos con menores de edad y se intervino en situaciones vinculadas con distintas normativas y hechos registrados durante los festejos.

Entre las actuaciones informadas por la Policía aparecen procedimientos relacionados con la Ley 23.737, de Régimen Penal de Estupefacientes, un caso en el que una persona resultó herida, una fiesta clandestina y una intervención vinculada con un menor de edad alcoholizado.

Durante el desarrollo del dispositivo también se registró un accidente de tránsito.

El operativo continuará hasta el martes 22 de septiembre, con el objetivo de reforzar la prevención y los controles durante los festejos del Día del Estudiante.

La Policía mantendrá presencia permanente en los principales sectores de concentración, además de los accesos y otros puntos considerados estratégicos para el despliegue de seguridad.