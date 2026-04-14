San Luis será sede de Argentina Fashion Week en abril

San Luis será escenario de Argentina Fashion Week con dos jornadas que combinarán desfiles, diseñadores reconocidos y participación local. El evento busca potenciar el turismo y posicionar a la provincia en el circuito nacional de la moda.

San Luis será sede de una nueva edición de Argentina Fashion Week los días 17 y 18 de abril, con actividades programadas en la EDIRO y el Cine Teatro, que reunirán a diseñadores, modelos y referentes del sector.

El evento comenzará con una jornada abierta y gratuita en la Estación de Interconexión Regional de Ómnibus (EDIRO), mientras que el segundo día se trasladará al Cine Teatro con desfiles de alta costura y entradas pagas.

Entre los participantes confirmados se encuentran diseñadores reconocidos a nivel nacional, lo que posiciona a la provincia como un nuevo punto de referencia para la industria de la moda.

La iniciativa forma parte de una estrategia provincial para impulsar el turismo y la actividad cultural, sumando propuestas que atraigan visitantes y generen movimiento económico.

Además, se espera la participación de emprendedores locales, quienes podrán exhibir sus producciones y vincularse con actores del sector.