Crece el trabajo en negro: La informalidad laboral subió al 43% en 2025

La informalidad laboral llegó al 43% en el último trimestre de 2025 y afecta a 5,8 millones de trabajadores. El fenómeno golpea más a mujeres y jóvenes, con picos superiores al 58%.

La informalidad laboral en Argentina alcanzó el 43% en el cuarto trimestre de 2025, lo que implica un leve aumento respecto al 42% registrado en igual período de 2024, según datos del INDEC. El fenómeno afecta a unos 5,8 millones de personas en los 31 aglomerados urbanos.

El indicador refleja que casi la mitad de los trabajadores no cuenta con aportes jubilatorios ni cobertura de salud, en un contexto de creciente precarización del empleo.

La problemática impacta con mayor fuerza en mujeres y jóvenes. Entre las mujeres, la informalidad alcanza el 44,5%, por encima del 41,8% registrado en los hombres. La brecha se amplía en determinados grupos etarios.

En ese sentido, la tasa más elevada se da entre las mujeres de hasta 29 años, donde llega al 57,9%, y entre las mayores de 65, con un 61,6%. En el segmento joven, además, la informalidad es mayor entre mujeres (59,7%) que entre varones (57,3%).

Por edad, el fenómeno se concentra en los extremos: afecta al 58,4% de los trabajadores de hasta 29 años y al 58% de los mayores de 65. En contraste, el nivel más bajo se registra entre las personas de 30 a 64 años, con una tasa del 37,6%.

El análisis por sectores muestra que los niveles más altos de informalidad se encuentran en el servicio doméstico, con un 78%, seguido por la construcción (73,8%), hoteles y restaurantes (59,7%) y comercio (52,6%).

En este contexto, especialistas advierten que los cambios recientes en la normativa laboral, como la ampliación del período de prueba y modificaciones en el régimen del servicio doméstico, podrían influir en la dinámica del empleo formal e informal.

La evolución del indicador se mantiene como una de las principales preocupaciones del mercado laboral, por su impacto en la calidad del empleo y en el acceso a derechos básicos de los trabajadores.