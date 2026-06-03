Un camión dañó una fibra óptica y dejó sin servicio a Santa Rosa

Una rotura en un tendido troncal de fibra óptica provocada por un camión de gran porte afecta la conectividad en Santa Rosa del Conlara. El incidente impactó en antenas y servicios como San Luis a Mil. Técnicos de la AUI trabajan en la reparación y estiman que la normalización comenzará después de las 18:00.

Una importante interrupción en los servicios de conectividad afecta este miércoles a gran parte de Santa Rosa del Conlara, luego de que un camión de gran porte dañara un tendido troncal de fibra óptica. El incidente impactó en el funcionamiento de antenas y distintos servicios de telecomunicaciones, incluido el programa provincial San Luis a Mil.

La situación fue informada por la Agencia de Ciencia, Tecnología y Sociedad, a través de la Autopista de la Información (AUI), organismo encargado de la infraestructura digital provincial.

Según detallaron desde el organismo, el inconveniente se produjo tras la rotura de una de las principales líneas de fibra óptica que abastecen a la zona. Como consecuencia, numerosos usuarios registraron inconvenientes en el acceso a internet y en otros servicios vinculados a la conectividad.

Desde las primeras horas posteriores al incidente, equipos técnicos especializados fueron desplegados para evaluar los daños y ejecutar las tareas de reparación.

Las autoridades indicaron que la afectación alcanza tanto a antenas de comunicación como a distintos servicios que dependen de la red troncal provincial, generando interrupciones en diversas localidades del departamento Junín.

De acuerdo con la estimación oficial, los trabajos demandarán alrededor de cuatro horas. Por ese motivo, el restablecimiento progresivo de los servicios comenzaría después de las 18:00, aunque el retorno total de la conectividad dependerá de la complejidad de las reparaciones y de las pruebas técnicas posteriores.

Desde la Agencia de Ciencia, Tecnología y Sociedad solicitaron comprensión a los usuarios afectados mientras continúan las tareas para normalizar el servicio lo antes posible.

La red de fibra óptica provincial constituye uno de los principales soportes de conectividad en el interior de San Luis, ya que permite brindar acceso a internet, servicios digitales y comunicaciones en numerosas localidades alejadas de los grandes centros urbanos.