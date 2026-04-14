Después de 18 años, la provincia de San Luis vuelve al CFI

San Luis volvió al Consejo Federal de Inversiones tras 18 años. La medida busca reactivar el desarrollo productivo mediante financiamiento, asistencia técnica y mayor articulación con otras provincias.

El Gobierno de San Luis confirmó su regreso al esquema de políticas federales tras 18 años, con la reincorporación al Consejo Federal de Inversiones (CFI), organismo clave para el desarrollo regional.

La decisión apunta a recuperar herramientas de financiamiento y planificación estratégica en conjunto con otras provincias, con foco en la producción y la inversión.

Autoridades provinciales destacaron que este paso permitirá acceder a programas de asistencia técnica y líneas de crédito destinadas a fortalecer economías regionales.

El retorno al CFI se enmarca en una política de apertura institucional que busca reinsertar a San Luis en espacios de articulación nacional.

En ese sentido, se prevé avanzar en proyectos vinculados a infraestructura, innovación y desarrollo productivo.