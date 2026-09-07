San Luis: rescataron a una mujer buscada desde julio y ahora investigan una presunta red de trata

La Policía Federal allanó dos domicilios en San Luis en el marco de una investigación por la presunta captación y explotación de personas. Durante los procedimientos fue localizada una mujer que era buscada por su familia desde julio y que habría sido trasladada desde Salta mediante engaños. La Justicia secuestró armas, dispositivos electrónicos, dinero y documentación.

Una mujer que era buscada por su familia desde julio fue localizada y rescatada en San Luis durante dos allanamientos realizados por la Policía Federal Argentina, en el marco de una investigación por la presunta captación y explotación de personas. La pesquisa intenta determinar si la víctima fue trasladada desde Salta mediante engaños y si detrás del caso existe una estructura dedicada a la trata con fines de explotación sexual y laboral.

La investigación comenzó a partir de la denuncia presentada por la madre de la mujer, quien había informado sobre su desaparición. De acuerdo con la hipótesis que manejan los investigadores, un hombre habría captado a la víctima y posteriormente la habría trasladado desde el norte del país hasta la ciudad de San Luis.

A partir de la denuncia intervino la Unidad Fiscal Federal de San Luis, Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos, a cargo del fiscal Cristian Rachid. La fiscalía convocó a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) San Luis de la Policía Federal Argentina para avanzar con las tareas investigativas.

Los agentes realizaron trabajos de campo y análisis de información que permitieron establecer que la mujer podría encontrarse en un predio rural de aproximadamente 11 hectáreas, ubicado sobre la traza de la ex Ruta 7, en el departamento Juan Martín de Pueyrredón.

Paralelamente, los investigadores identificaron un domicilio situado sobre calle Tucumán al 100, que estaría directamente relacionado con el hombre señalado como sospechoso de haber captado a la mujer.

Con el avance de la pesquisa surgieron además indicios vinculados con el entorno familiar del principal sospechoso que, según la investigación, podrían ser compatibles con una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.

Las sospechas deberán ser determinadas por la Justicia a partir de las pruebas incorporadas al expediente.

Los allanamientos

Con los elementos reunidos durante la investigación, el Juzgado Federal de San Luis, a cargo del juez Juan Esteban Maqueda, con intervención de la secretaria María Belén Vila, autorizó los procedimientos.

Los allanamientos fueron realizados por efectivos de la Policía Federal Argentina con la colaboración de personal de la Policía de San Luis.

En uno de los lugares, los investigadores localizaron a la mujer que era buscada por su familia desde julio y concretaron su rescate.

Durante los operativos también fueron identificadas otras dos mujeres y un adolescente, todos vinculados familiarmente con el principal sospechoso. El hombre quedó a disposición de la Justicia Federal mientras continúa la investigación.

Las personas rescatadas quedaron bajo asistencia del Centro de Atención a la Víctima, mientras que el adolescente fue puesto a resguardo de CANAF, la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia de la Policía de San Luis.

Qué encontraron los investigadores

Durante los procedimientos se secuestraron distintos elementos que ahora serán analizados e incorporados a la causa.

Entre ellos se encuentran dos escopetas y municiones, además de siete teléfonos celulares, cuatro notebooks y tres pendrives.

También fueron incautados $6.217.750 en efectivo y documentación que quedó a disposición de la Justicia para determinar si tiene relación con la investigación.

El análisis de los dispositivos electrónicos y de la documentación podría resultar clave para establecer los vínculos entre las personas involucradas y reconstruir cómo se produjo el contacto, traslado y permanencia de la mujer en San Luis.

La causa continúa bajo intervención de la Justicia Federal, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes y establecer si efectivamente existió un mecanismo de captación, traslado y explotación de personas.

Por el momento, la investigación se encuentra abierta y las hipótesis planteadas por los investigadores deberán ser acreditadas mediante las pruebas que se incorporen al expediente.