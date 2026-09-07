Alberto Rodríguez Saá encabezó un multitudinario acto del PJ y crece el pedido para que vuelva a ser gobernador

Alberto Rodríguez Saá encabezó un nuevo acto en la sede del Partido Justicialista de San Luis, acompañado por cientos de militantes, dirigentes y vecinos. Durante el encuentro aparecieron banderas y afiches con consignas como “Alberto volvé” y “Hay Alberto 2027”. Desde el PJ aclararon que todavía no existe una candidatura formal.

Alberto Rodríguez Saá volvió a encabezar un multitudinario acto en la sede del Partido Justicialista de San Luis y recibió un pedido que empieza a instalarse con fuerza dentro del peronismo provincial: que vuelva a ser candidato a gobernador en 2027.

El encuentro reunió a cientos de personas de distintos departamentos y localidades de la provincia, además de militantes provenientes de diferentes barrios de la ciudad de San Luis. También participaron comerciantes, empresarios, jóvenes, dirigentes de distintas etapas del peronismo y vecinos que, según destacó la conducción partidaria, no tienen una participación política habitual.

La convocatoria fue encabezada por el exgobernador, quien brindó un discurso ante los presentes.

La presidenta del PJ puntano, Eugenia Catalfamo, calificó la actividad como “impresionante” y destacó la presencia de representantes de distintos sectores y puntos de la provincia.

Según explicó la dirigente, el objetivo fue generar un encuentro con la comunidad alrededor de “un mensaje claro que es la vuelta del peronismo y la vuelta a este proyecto provincial de la mano de Alberto para el próximo año”.

Uno de los elementos que más llamó la atención durante la jornada fueron las consignas que aparecieron entre los militantes. Banderas y afiches expresaron directamente el pedido de una nueva candidatura de Rodríguez Saá con frases como “Alberto volvé”, “Hay Alberto 2027” y “Se lo extraña. Alberto 2027”.

También estuvieron presentes integrantes de San Luis Fútbol Club y representantes de distintos barrios de la capital provincial.

El pedido para 2027

Aunque todavía no existe una definición formal sobre el calendario electoral provincial ni comenzaron oficialmente las negociaciones para determinar candidaturas y alianzas, el pedido para que Rodríguez Saá vuelva a competir por la Gobernación ocupó un lugar destacado durante el encuentro.

Catalfamo aclaró que todavía es “muy pronto” para hablar de candidaturas y que tampoco están definidas las alianzas electorales que podrían conformarse de cara a los comicios de 2027.

Sin embargo, reconoció que el reclamo de los militantes estuvo presente durante la actividad y que fueron reiteradas las expresiones a favor de una nueva postulación del exgobernador.

De esta manera, Rodríguez Saá volvió a quedar en el centro de la escena política del PJ puntano, en un proceso que recién comienza y en el que todavía deberán definirse nombres, alianzas y estrategia electoral.

Críticas a la gestión de Claudio Poggi

Durante su discurso, Rodríguez Saá abordó distintos temas de la situación nacional y provincial. De acuerdo con lo señalado por Catalfamo, también se refirió a la reciente cadena nacional del presidente Javier Milei y a la cuestión Malvinas.

Pero una parte importante de su mensaje estuvo dirigida a la situación de San Luis y a una fuerte crítica contra la gestión del gobernador Claudio Poggi.

Rodríguez Saá cuestionó duramente al actual gobierno provincial y afirmó que su administración “se está robando todo” y que está llevando a los habitantes de San Luis “a la miseria”.

Se trata de una acusación formulada por el exgobernador en el marco de su discurso político y que forma parte del creciente enfrentamiento entre el peronismo provincial y la administración de Poggi.

Al mismo tiempo, Rodríguez Saá planteó que una eventual recuperación del gobierno provincial por parte del peronismo no debería construirse únicamente desde una mirada hacia el pasado.

Según explicó Catalfamo, el exmandatario llamó a pensar en el futuro, especialmente en nuevas oportunidades para los jóvenes, generación de empleo y posibilidades para que puedan desarrollar sus propios proyectos.

Salarios y situación social

Otro de los puntos abordados durante el encuentro fue la situación salarial de los trabajadores de San Luis.

Rodríguez Saá sostuvo que los salarios provinciales se encuentran por debajo de la línea de pobreza y vinculó esa situación con un deterioro del tejido social y de la economía de la provincia.

En ese contexto, planteó que el tejido social puntano podría recomponerse en un período de cinco meses y llamó a trabajar “en equipo” y desde la humildad.

El mensaje estuvo acompañado por un llamado a preparar al peronismo para volver a gobernar la provincia, aunque todavía no existe una definición formal sobre quién encabezará ese proceso.

El acto mostró así una señal concreta de mayor actividad política del PJ de San Luis de cara a 2027. El nombre de Alberto Rodríguez Saá volvió a aparecer entre las consignas de la militancia y, aunque el propio partido reconoce que todavía no es momento de definir candidaturas, el pedido para que el exgobernador regrese a la pelea por la Gobernación ya quedó instalado públicamente.

La definición, de todos modos, dependerá de un proceso que recién comienza y que deberá atravesar la discusión interna del peronismo, las posibles alianzas y el calendario electoral que finalmente se establezca para la provincia.