Las tormentas dejaron acumulados de hasta 70,3 milímetros en el Aeropuerto de San Luis y afectaron especialmente a la capital y las zonas serranas. La REM difundió el ranking de precipitaciones y anticipó una mejora del tiempo, con temperaturas que podrían alcanzar los 34 grados durante el sábado.

Las lluvias dejaron importantes acumulados en distintos puntos de San Luis durante las últimas 24 horas, con un máximo de 70,3 milímetros en el Aeropuerto de la capital provincial. Según los registros de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), las precipitaciones fueron especialmente intensas en la región capital y las zonas serranas, aunque hubo localidades donde prácticamente no llovió.

El relevamiento de las 20 estaciones meteorológicas mostró una marcada diferencia en la distribución de las tormentas. Mientras Alto Pelado y Anchorena no registraron precipitaciones, el Aeropuerto Valle del Conlara acumuló apenas 0,5 milímetros y La Toma llegó a los 2 milímetros.

En el rango intermedio se ubicaron Villa de Praga, con 13,4 milímetros; Fraga, con 14; y Desaguadero, con 14,3. También se registraron 25,1 milímetros en La Cumbre, 25,8 en el Dique La Florida, 26 en Donovan y 27,6 en El Amago.

Los valores aumentaron considerablemente en el centro provincial y las zonas serranas. Paso Grande acumuló 34,3 milímetros; El Trapiche, 34,7; Valle de Pancanta, 35,7; y Estancia Grande, 36,3.

Entre los registros más elevados también aparecieron Potrero de los Funes, con 41,7 milímetros, y Las Chacras, con 44,4. El podio quedó conformado por La Punta, con 51,7; San Luis Rural, con 53,2; y el Aeropuerto San Luis, que encabezó el relevamiento con 70,3 milímetros.

Cómo seguirá el tiempo en San Luis

Después de las precipitaciones, el pronóstico anticipa una mejora progresiva de las condiciones meteorológicas, acompañada por un aumento de las temperaturas y la presencia de viento del sector norte.

Para este jueves 26 de noviembre, la REM prevé una jornada mayormente despejada, con algunos períodos de nubosidad y baja probabilidad de precipitaciones aisladas. Las temperaturas mínimas rondarán los 13°C y las máximas promediarán los 28°C. Se esperan ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora en el noroeste provincial.

El viernes 27 continuará el ascenso térmico, con mínimas de 15°C y máximas de hasta 32°C en promedio. El cielo estará parcialmente nublado en el norte y mayormente despejado en el resto de la provincia, con ráfagas fuertes.

Para el sábado 28 se espera un panorama más estable, con cielo mayormente despejado y ambiente caluroso. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C y los 34°C, con viento del norte y algunas ráfagas.

De esta manera, San Luis pasará de una jornada marcada por las precipitaciones a un cierre de semana con condiciones más estables y temperaturas elevadas.