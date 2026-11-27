Boca continúa de festejo y no afloja en la competencia local. Después de conquistar la Copa Sudamericana, derrotó 2 a 0 a Independiente Rivadavia en La Bombonera, con goles de Leandro Paredes y Miguel Merentiel. Ahora se enfrentará a Gimnasia por un lugar en las semifinales del Clausura.

Boca Juniors venció 2 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza este miércoles en La Bombonera y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Leandro Paredes, de penal, y Miguel Merentiel marcaron los goles del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata el próximo domingo.

El Xeneize volvió a mostrar su buen momento futbolístico después de conquistar la Copa Sudamericana y consiguió una nueva victoria ante su gente, pese al desgaste físico acumulado por los últimos compromisos.

La primera sorpresa de la noche fue la decisión de Arruabarrena de mantener prácticamente a todos los titulares que habían conseguido el título internacional. La única excepción fue Santiago Ascacíbar, quien no estaba en condiciones físicas de jugar.

Sin embargo, Independiente Rivadavia comenzó mejor y tuvo dos oportunidades claras durante los primeros minutos. Álvaro Montero respondió con una buena intervención ante un remate de Luis Sequeira y evitó la apertura del marcador.

A los 17 minutos llegó la ventaja de Boca. Después de una mano de Ezequiel Bonifacio dentro del área, el árbitro Luis Lobo Medina, tras revisar la jugada en el VAR, sancionó penal. Paredes se hizo cargo de la ejecución y colocó la pelota contra un ángulo para establecer el 1 a 0.

El primer tiempo también dejó una preocupación para el local: Milton Delgado debió abandonar la cancha a los 37 minutos por una molestia en la rodilla y fue reemplazado por Williams Alarcón.

La situación se complicó todavía más en el comienzo del complemento. A los pocos minutos, el mediocampista chileno también tuvo que salir lesionado, visiblemente afectado, y Alan Velasco ingresó en su lugar.

Pero Boca encontró rápidamente la tranquilidad. A los 53 minutos, Paredes lanzó un pase preciso para Leandro Lozano, quien llegó hasta el fondo y envió un centro que Merentiel conectó de primera, sin dejar picar la pelota, para marcar el 2 a 0.

El segundo tanto terminó de inclinar el partido. Boca dominó el desarrollo, manejó los tiempos y generó varias situaciones para ampliar la diferencia, especialmente a través de Sebastián Villa y Adam Bareiro.

El delantero paraguayo ingresó en el tramo final y volvió a sumar minutos después de una prolongada inactividad. Incluso tuvo oportunidades para convertir, pero el arquero visitante evitó que la derrota fuera más amplia.

Con el triunfo, Boca se metió entre los ocho mejores del Clausura y ahora tendrá otro compromiso decisivo en La Bombonera: el domingo recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en busca de un lugar en las semifinales.