La Cámara baja puntana cerró el período ordinario con la media sanción a la adhesión al Convenio 190 de la OIT, que busca prevenir la violencia y el acoso laboral. También aceptó la renuncia de Joaquín Beltrán, quien dejará su banca en medio de la causa Molino Fénix.

La Cámara de Diputados de San Luis dio media sanción este miércoles 25 de noviembre al proyecto de adhesión provincial al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece medidas para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el ámbito laboral. La iniciativa fue aprobada durante la última sesión ordinaria del año y ahora deberá ser tratada por el Senado provincial.

El proyecto, impulsado por el diputado oficialista Walter Luis Córdoba, propone que San Luis adhiera a la Ley Nacional 27.580, mediante la cual Argentina aprobó el convenio internacional adoptado en Ginebra en junio de 2019.

La iniciativa también establece que el Poder Ejecutivo provincial deberá dictar las normas reglamentarias y complementarias necesarias, además de crear las instancias administrativas para garantizar su aplicación.

Durante el debate, la diputada Fabiana Zárate, miembro informante del proyecto, explicó que la protección contempla a trabajadores de todos los géneros y amplía el alcance de las medidas contra la violencia y el acoso por razones de género.

La legisladora señaló que el convenio comprende tanto al sector público como al privado, en ámbitos urbanos y rurales, y en actividades de la economía formal e informal.

También alcanza a quienes buscan empleo, a los postulantes a puestos de trabajo y a las personas despedidas. La protección incluye situaciones que ocurran dentro de los establecimientos laborales, durante actividades relacionadas con el trabajo y en los traslados entre el domicilio y el lugar de empleo.

«El convenio exige a los estados una actitud no solo sancionatoria, sino de prevención de situaciones de acoso en el ambiente del trabajo», sostuvo Zárate.

El proyecto había obtenido despacho por unanimidad de los presentes en la Comisión de Asuntos Constitucionales y, tras la media sanción, continuará su recorrido legislativo en el Senado.

El Convenio 190 y su alcance en Argentina

La adhesión provincial se suma al marco nacional vigente. Argentina ratificó el Convenio 190 el 23 de febrero de 2021 y este entró en vigor en el país un año después, el 23 de febrero de 2022.

Se trata de una norma internacional que establece obligaciones para prevenir, abordar y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Entre sus disposiciones contempla mecanismos de denuncia, protección de las víctimas y medidas de prevención.

El cierre del año legislativo y el receso

La sesión también estuvo atravesada por cruces entre oficialismo y oposición. Los diputados oficialistas aprobaron distintos beneplácitos relacionados con políticas del Gobierno provincial, mientras que las iniciativas opositoras para expresar preocupación por la billetera virtual Sanluiseña y la compra de materiales destinados a viviendas sociales no consiguieron respaldo.

Con esta jornada, la Cámara baja concluyó su período de sesiones ordinarias de 2026. La actividad habitual en el recinto se retomará en abril de 2027, aunque durante el receso existe la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias.

El prolongado receso legislativo vuelve a poner en discusión la duración del período de sesiones ordinarias. En el marco de la reforma de la Constitución provincial impulsada por el gobernador Claudio Poggi, uno de los cambios planteados apunta a reducir el tiempo de receso a dos meses y medio.

Sin embargo, el proceso de reforma todavía debe atravesar distintas etapas. Durante 2027 se elegirán los convencionales constituyentes que tendrán a su cargo la discusión y eventual modificación de la Carta Magna.

Diputados aceptó la renuncia de Joaquín Beltrán

Otro de los puntos relevantes de la sesión fue la aprobación de la renuncia del diputado Joaquín Beltrán, representante del departamento Pedernera, quien decidió abandonar su banca en medio del avance de la causa judicial conocida como Molino Fénix.

La dimisión se produjo después de que el fiscal de Instrucción José Olguín y su equipo expusieran ante la Comisión de Legislación General los fundamentos de un nuevo pedido de desafuero contra el legislador.

Beltrán había presentado inicialmente su renuncia con fecha de efectividad para el 10 de diciembre. Sin embargo, posteriormente modificó su presentación y adelantó su salida al jueves 26 de noviembre.

La Cámara aprobó la renuncia por unanimidad, con 41 votos afirmativos y ninguno en contra, según informaron medios locales.

La causa investiga presuntas irregularidades en la administración del Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes. La Fiscalía formuló una acusación contra Beltrán y otros cinco imputados, y anticipó que solicitará una pena de 14 años de prisión para el legislador.

Con su renuncia, Beltrán dejará de ocupar su banca mientras continúa el proceso judicial. El legislador, por su parte, rechazó las acusaciones en su contra.