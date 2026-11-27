Joaquín Beltrán modificó la fecha de su renuncia y la Cámara de Diputados la aceptó este miércoles por unanimidad. Dejará su banca este jueves, en medio del avance de la causa Molino Fénix, en la que la Fiscalía pidió 14 años de prisión para el legislador.

Joaquín Beltrán presentó una nueva renuncia a su banca como diputado provincial por el departamento Pedernera y adelantó su salida para este jueves 26 de noviembre. La modificación se conoció antes del tratamiento legislativo del segundo pedido de desafuero en su contra por la causa Molino Fénix.

La nueva presentación, fechada el miércoles 25 y dirigida al presidente de la Cámara, Alberto Leyes, reemplazó la fecha de salida del 10 de diciembre que había establecido en su primera nota. En cuanto a los fundamentos, el legislador mantuvo el mismo argumento: el compromiso ético asumido en sesiones anteriores y la necesidad de ejercer su defensa en la causa judicial.

En el escrito, Beltrán volvió a rechazar las imputaciones que tomaron estado público y sostuvo que no se corresponden con la realidad.

La primera renuncia había sido presentada luego de que el fiscal de Instrucción José Olguín expusiera ante la Comisión de Legislación General los fundamentos del segundo pedido de desafuero. Como la salida estaba prevista para diciembre, la Cámara todavía podía avanzar con el tratamiento de la inmunidad parlamentaria.

La situación cambió con el adelanto de la fecha. Este miércoles, la Cámara de Diputados aceptó la renuncia por unanimidad: obtuvo 41 votos afirmativos y ninguno en contra. De ese modo, Beltrán dejará su banca a partir de este jueves 26 de noviembre.

La dimisión se produce en medio del avance de la causa que investiga presuntas irregularidades en la administración del Complejo Molino Fénix, en Villa Mercedes. La Fiscalía formuló una acusación contra seis imputados y solicitó provisoriamente 14 años de prisión para Beltrán, a quien atribuye ocho hechos vinculados con administración fraudulenta, asociación ilícita, destrucción de pruebas y peculado.

El fiscal Olguín lo señaló como el principal responsable por su rol como administrador del complejo y estimó que el perjuicio económico para el Estado, actualizado por inflación, rondaría los $1.800 millones. La acusación también contempla pedidos de pena de 13 años para la exdiputada Anabela Lucero, nueve para Cristian Becher, ocho para Exequiel Scarel y Enzo Lucero, y seis para Diego Torres.

Olguín había anticipado que, una vez que Beltrán dejara de contar con sus fueros, la Fiscalía solicitaría una medida de coerción. La decisión sobre su procedencia quedará en manos del juez interviniente.

Con la renuncia ya aceptada y efectiva desde este jueves, el escenario del segundo pedido de desafuero cambia sustancialmente. La Cámara deberá definir cómo queda formalmente el trámite legislativo, mientras la causa judicial podrá avanzar sin la protección parlamentaria que hasta ahora impedía continuar con determinadas instancias del proceso.