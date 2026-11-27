Claudio Poggi encabezó una reunión del Centro de Operaciones de Emergencias para coordinar medidas ante los posibles efectos de El Niño. La Provincia destacó obras de reencauzamiento, sistemas de monitoreo y la instalación de más de 100 pluviógrafos. También pidió a los municipios actualizar sus planes de contingencia.

El gobernador Claudio Poggi encabezó este miércoles una reunión del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) para coordinar acciones preventivas ante los posibles efectos del fenómeno climático de El Niño en San Luis. Del encuentro participaron funcionarios provinciales, intendentes, bomberos voluntarios y representantes de Defensa Civil, quienes analizaron las obras hídricas ejecutadas y los mecanismos de respuesta frente a eventuales inundaciones.

Durante la reunión, realizada en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, Poggi pidió fortalecer el trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios para evitar improvisaciones ante situaciones de emergencia.

«Tenemos que actuar con los roles que tenemos cada uno en red, en coordinación, en sintonía», sostuvo el mandatario al explicar los objetivos del encuentro.

El Gobernador destacó las intervenciones realizadas en ríos y arroyos, además de la incorporación de instrumentos de medición para anticipar posibles crecidas. También comparó la situación actual con las inundaciones de 2015, cuando las precipitaciones provocaron importantes daños en localidades como Candelaria, Luján, Quines, Renca, Concarán, Santa Rosa y Lafinur.

«Esto hoy no pasó. Y llovió tres veces más. No es casualidad», afirmó Poggi, quien atribuyó la diferencia a las obras preventivas y al monitoreo de los recursos hídricos.

El mandatario aclaró que las medidas permiten reducir los riesgos, aunque no eliminan completamente la posibilidad de que se produzcan emergencias. En ese sentido, insistió en la necesidad de que cada municipio tenga organizado su propio sistema de respuesta.

Más de 100 pluviógrafos y obras en las cuencas

La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, destacó el trabajo preventivo realizado desde el primer encuentro sobre El Niño, desarrollado el 28 de agosto. Según explicó, durante los últimos meses se avanzó en intervenciones en distintas cuencas y en la coordinación con los gobiernos locales.

Entre las tareas que pidió reforzar en cada municipio mencionó la limpieza de desagües y calles, la poda en sectores estratégicos y la articulación con bomberos, centros de salud, fuerzas policiales y organismos de emergencia.

También solicitó actualizar los mapas de riesgo y los recursos disponibles para responder ante posibles contingencias. Además, remarcó la importancia de que la información sobre las condiciones meteorológicas y las emergencias sea transmitida a través de canales oficiales.

Por su parte, el presidente de San Luis Agua, Hugo Guzmán Durán, detalló que la Provincia incorporó más de 100 pluviógrafos para monitorear las precipitaciones en tiempo real.

El funcionario también destacó la reparación y puesta en funcionamiento de los sistemas de regulación de la mayoría de los diques y los trabajos de reencauzamiento de ríos y arroyos en sectores considerados críticos.

Estas herramientas permiten seguir la evolución de las lluvias, anticipar posibles crecidas y regular los caudales para mejorar la capacidad de respuesta ante eventos climáticos adversos.

El antecedente de las inundaciones de 2015

Uno de los testimonios destacados fue el del intendente de Luján, Mario Romero, quien recordó los daños que provocaron las inundaciones de 2015 en esa localidad y valoró las obras realizadas durante los últimos meses.

El jefe comunal aseguró que los primeros trabajos de reencauzamiento sobre el río ya mostraron resultados positivos frente a las recientes precipitaciones.

«Hoy ya pudimos ver que los trabajos realizados han respondido muy bien ante las primeras lluvias», expresó Romero. También señaló que el municipio cuenta con un comité de crisis integrado por instituciones de la comunidad y mantiene contacto permanente con los organismos provinciales.

A su turno, el director de Prevención y Gestión de Emergencias, Gustavo Albornoz, explicó que la primera respuesta ante una contingencia debe organizarse desde cada localidad, con la participación de intendencias, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y centros de salud.

Poggi pidió evitar la difusión del miedo

En el cierre del encuentro, el Gobernador volvió a insistir en la necesidad de mantener una coordinación permanente entre los distintos organismos y pidió a los intendentes fortalecer los Centros de Operaciones de Emergencias municipales.

«No seamos replicadores del miedo cuando tenemos que ser replicadores de la prudencia y la paciencia», manifestó.

Poggi también remarcó que los ríos, diques y embalses cuentan con instrumentos de medición para supervisar su comportamiento y anticipar escenarios complejos.

La reunión del COE tuvo como objetivo mantener el seguimiento de las precipitaciones y reforzar la preparación provincial y municipal ante los posibles efectos de El Niño, con la premisa de reducir los riesgos y mejorar la respuesta frente a eventuales emergencias.