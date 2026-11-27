Rodrigo Zabala, de 29 años, murió tras recibir un disparo en el abdomen en el barrio República de San Luis. Según los primeros testimonios, dos hombres que circulaban en moto efectuaron dos disparos frente a una vivienda y escaparon. La Policía busca identificarlos y todavía no hay detenidos.

La investigación por el asesinato de Rodrigo Zabala, de 29 años, avanza en la ciudad de San Luis luego del ataque a tiros que sufrió el miércoles por la tarde en el barrio República, en la zona oeste de la capital. Según las primeras averiguaciones, dos hombres que circulaban en una motocicleta efectuaron disparos frente a una vivienda y escaparon. Hasta las primeras horas de este jueves no había detenidos.

De acuerdo con los testimonios recogidos por los investigadores, Zabala se encontraba reunido con otras personas en una casa ubicada en la manzana 11 del barrio. En la vereda estaba estacionado su camión Chevrolet rojo, que utilizaba para realizar fletes y trasladar materiales.

En determinado momento, el joven habría salido a la calle acompañado por otra persona. Fue entonces cuando pasó una motocicleta con dos ocupantes, ambos con casco.

Según las primeras versiones, los motociclistas llegaron hasta una esquina, realizaron una maniobra y regresaron frente a la vivienda. Durante ese segundo paso, uno de ellos habría sacado un arma y efectuado dos disparos.

Uno de los proyectiles impactó en el abdomen de Zabala, quien sufrió heridas de gravedad. Personal de salud lo asistió y lo trasladó de urgencia al Hospital Central «Dr. Ramón Carrillo», donde murió pocos minutos después de ingresar.

La investigación y la búsqueda de los sospechosos

La causa quedó a cargo del fiscal de Instrucción N.º 2, Ricardo Barbeito, quien confirmó que los testimonios reunidos hasta el momento todavía no permiten reconstruir con precisión toda la secuencia del ataque.

Efectivos de la División Homicidios trabajan en el relevamiento de la escena, la toma de declaraciones a vecinos y testigos y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.

El objetivo principal es identificar a los dos ocupantes de la motocicleta, que escaparon después de efectuar los disparos y permanecen prófugos.

Tras el fallecimiento, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente.

Por el momento, no se informaron detenciones y la Fiscalía continúa con las medidas para esclarecer el homicidio y determinar los motivos del ataque.