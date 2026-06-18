San Luis registra 72 tributos y supera a varias capitales

Un informe del IARAF ubicó a la ciudad de San Luis en el puesto 16 del ranking nacional de carga tributaria. La capital puntana registra 72 tributos vigentes entre Nación, Provincia y Municipio, una cifra similar a la de Córdoba y Neuquén y superior a la de varias capitales del país.

La ciudad de San Luis cuenta con 72 tributos vigentes entre los niveles nacional, provincial y municipal, según el Mapa Tributario Argentino 2026 elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). El relevamiento ubica a la capital puntana en el puesto 16 del ranking nacional de carga tributaria entre las principales ciudades del país.

De acuerdo con el estudio, los 72 tributos se distribuyen en 40 de origen nacional, 10 provinciales y 22 municipales. La cifra coloca a San Luis al mismo nivel que ciudades como Córdoba, Neuquén, La Plata y Avellaneda.

El ranking nacional es encabezado por Tigre, con 81 tributos, seguido por Junín y San Salvador de Jujuy, con 79. Más atrás aparecen Ezeiza (78), Corrientes y Salta (77), Posadas (76) y Bariloche (75). En contraste, Ushuaia figura como la ciudad con menor cantidad de tributos relevados, con 53.

Entre las capitales provinciales, San Luis se ubica por debajo de San Salvador de Jujuy, Corrientes, Salta, Posadas, Santiago del Estero, La Rioja y San Juan, aunque supera a ciudades como Mendoza, Santa Fe, Paraná, Formosa, Catamarca y Ushuaia.

El informe detalla que el 55,6% de los tributos vigentes en San Luis corresponden al ámbito nacional. Entre ellos figuran el Impuesto a las Ganancias, el IVA, Bienes Personales, el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, los derechos de importación y exportación y distintos gravámenes específicos.

A nivel provincial, el relevamiento identifica tributos como Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario, Automotor y diversas tasas vinculadas a servicios administrativos y judiciales. En tanto, el nivel municipal concentra 22 tasas, contribuciones y derechos relacionados con actividades comerciales, habilitaciones, servicios públicos y publicidad.

El estudio forma parte del Vademécum Tributario Argentino 2026, que identificó un total de 150 tributos vigentes en todo el país: 40 nacionales, 28 provinciales y 82 municipales. Según el IARAF, seis impuestos explican el 85% de la recaudación tributaria consolidada, lo que refleja una fuerte concentración de los recursos fiscales en un número reducido de gravámenes.

La edición 2026 incorporó por primera vez un mapa interactivo que permite consultar la cantidad y el tipo de tributos vigentes en 33 ciudades argentinas y en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de facilitar la comprensión de la estructura tributaria en cada jurisdicción.