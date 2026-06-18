Lanzan un sistema que agiliza y controla las apuestas en San Luis

La Lotería de San Luis incorporó pagos digitales mediante alias en todas sus agencias oficiales. El nuevo sistema permitirá centralizar la recaudación, mejorar la trazabilidad de las operaciones y ofrecer una alternativa al efectivo para miles de apostadores en toda la provincia.

La Lotería de San Luis puso en marcha un nuevo sistema de pagos digitales mediante alias para toda su red de agencias oficiales, una herramienta que busca modernizar la gestión de cobranzas, reducir el uso de efectivo y mejorar el control de las operaciones en el sector del juego oficial. La tecnología será provista por BenkoPay, una plataforma especializada en pagos digitales perteneciente a Grupo Pronto.

El nuevo esquema permitirá que cada agencia opere con un CVU específico para recibir pagos electrónicos, mientras que la recaudación será centralizada posteriormente en una única cuenta administrada por la entidad provincial. Según explicaron desde la empresa proveedora, el sistema fue desarrollado especialmente para adaptarse a las necesidades operativas de las loterías.

“Esta innovación permite ordenar los flujos de dinero, mejorar la trazabilidad y simplificar la administración”, explicó Mauro Giaccone, CEO de Grupo Pronto. Además, destacó que la plataforma incorpora herramientas orientadas al control y la promoción del juego responsable.

Desde Lotería de San Luis señalaron que la implementación aportará mayor transparencia a las operaciones gracias a la identificación individual de cada transacción. El sistema incluye mecanismos de control para restringir operaciones de usuarios incluidos en listas de exclusión, menores de edad y personas vinculadas a la operatoria de la propia lotería.

La iniciativa representa un nuevo paso en la digitalización del sector, en línea con tendencias que ya comienzan a observarse en otras loterías provinciales del país. En las últimas semanas, por ejemplo, la Lotería de Neuquén lanzó un monedero digital que conecta su plataforma online con las agencias oficiales, permitiendo cargar saldo, realizar apuestas y cobrar premios mediante herramientas electrónicas.

Según destacó el gerente de Lotería de San Luis, Lucas Baffetti, la incorporación de pagos por alias ofrecerá a los agencieros una nueva alternativa para atender a clientes que cada vez utilizan menos efectivo y prefieren operar a través de billeteras virtuales o transferencias.

La plataforma funcionará como un canal complementario al sistema tradicional de cobro y permitirá que los apostadores continúen realizando sus jugadas en las agencias físicas, pero utilizando medios de pago digitales. Desde la entidad remarcaron que la adopción será progresiva y que no tendrá costos adicionales para apostadores ni para los titulares de agencias.

Además de agilizar las operaciones diarias, la digitalización apunta a reducir errores administrativos, optimizar los procesos de rendición y fortalecer los estándares de seguridad en toda la red comercial de la provincia.