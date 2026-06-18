El Gobierno avanza con obras para modernizar y proteger el parque industrial

Con una inversión de $830 millones, el Gobierno de San Luis avanza en el cierre perimetral definitivo del Parque Industrial Norte. La obra, que ya supera el 70% de ejecución, busca reforzar la seguridad, ordenar los accesos y mejorar la infraestructura de uno de los principales polos productivos de la provincia.

El Gobierno de San Luis avanza con una obra histórica en el Parque Industrial Norte de la capital provincial: por primera vez desde su creación, hace más de 40 años, el predio contará con un cierre perimetral completo. El proyecto, que demanda una inversión cercana a los $830 millones, ya registra un avance del 73% y prevé finalizar en septiembre.

El gobernador Claudio Poggi recorrió este martes los trabajos junto a funcionarios y empresarios radicados en el complejo fabril, luego de visitar una empresa del Parque Industrial Sur. La intervención forma parte de un plan integral orientado a mejorar la seguridad, la infraestructura y la competitividad de uno de los principales polos productivos de la provincia.

La obra se desarrolla en el sector oeste del parque y contempla la instalación de un nuevo sistema de cerramiento, la mejora de calles internas y la reorganización de los accesos al predio.

Durante la recorrida, el director de Industria, Juan Antonio Ríos, destacó que la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de jerarquización del área industrial.

“Se han tomado diferentes medidas para fortalecer el parque, como la instalación de una dependencia de la Policía Caminera, la ampliación del servicio de transporte para trabajadores y nuevas etapas de iluminación que mejoran la seguridad”, explicó.

Por su parte, la presidenta de San Luis Constructora SAPEM, Pía Pollio, detalló que el proyecto se ejecuta mediante un convenio con el Ministerio de Producción y que incorpora criterios de reutilización de materiales.

Según explicó, se utilizaron 238 bloques de hormigón tipo New Jersey provenientes del antiguo circuito de Potrero de los Funes, a los que se les agregó un metro adicional de hormigón para reforzar la seguridad del perímetro.

“La malla existente era fácil de extraer, por eso se decidió reforzar toda la estructura”, señaló.

El cierre tendrá una extensión total de 4.200 metros y forma parte de un esquema que apunta a reducir la vulnerabilidad del predio frente a ingresos no autorizados.

Además del cerramiento, la iniciativa contempla obras complementarias de infraestructura, como la pavimentación de sectores internos y la construcción de cordones cuneta para optimizar la circulación dentro del parque.

Otro de los cambios previstos será la reducción de los accesos. Actualmente el complejo cuenta con múltiples entradas, una situación que, según las autoridades, dificulta las tareas de control y vigilancia.

Una vez finalizada la obra, sólo permanecerán habilitados tres ingresos: uno sobre la autopista Santos Ortiz, otro por calle Belgrano y un acceso auxiliar sobre calle Ortiz.

Los trabajos fueron bien recibidos por empresarios instalados en el Parque Industrial Norte, quienes además analizan junto al Gobierno la futura conformación de un consorcio para colaborar en el mantenimiento y la gestión de los espacios comunes del predio.

Desde el Ejecutivo provincial consideran que la obra fortalecerá las condiciones para la radicación de nuevas inversiones y contribuirá a mejorar la seguridad de las empresas y trabajadores que desarrollan actividades en el complejo industrial.