Un hombre de 29 años fue detenido en la ciudad de San Luis luego de que una consulta al sistema policial confirmara que tenía un pedido de captura nacional. La medida había sido solicitada por la Justicia de Mendoza en una causa por robo agravado. El procedimiento se realizó en el barrio 1° de Mayo y el detenido quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

Detuvieron en San Luis a un hombre con pedido de captura nacional por robo agravado

Un hombre de 29 años fue detenido en la ciudad de San Luis luego de que efectivos policiales comprobaran que tenía un pedido de captura de alcance nacional emitido por la Justicia de Mendoza, en el marco de una causa por robo agravado.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Departamento de Investigaciones San Luis, con apoyo de policías de la Brigada de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) N° 1.

Los agentes se encontraban realizando tareas de identificación y localización de personas que pudieran tener requerimientos judiciales vigentes cuando interceptaron al sospechoso en inmediaciones de la manzana U del barrio 1° de Mayo, en la capital provincial.

La consulta confirmó el pedido judicial

Luego de identificar al hombre, los policías realizaron una consulta mediante el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop).

La verificación permitió establecer que sobre el sospechoso pesaba un pedido de captura nacional, requerido por la Justicia de la provincia de Mendoza.

La medida estaba vinculada con una investigación por robo agravado que tramita ante la Justicia mendocina.

Ante la vigencia del requerimiento judicial, los efectivos procedieron a detenerlo y trasladarlo para continuar con las actuaciones correspondientes.

Quedó a disposición de la Justicia

Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado y alojado en una comisaría de la ciudad de San Luis.

El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial competente, mientras se desarrollan las actuaciones derivadas del pedido de captura emitido por la Justicia de Mendoza.

Por el momento, no fueron informados públicamente mayores detalles sobre la causa por la que era buscado ni sobre las circunstancias del robo investigado.