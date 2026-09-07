San Luis reduce la feria judicial: ya tiene fecha el primer receso de 2027

El Superior Tribunal de Justicia de San Luis estableció que el primer receso judicial bajo el nuevo régimen será del 4 al 17 de enero de 2027. La reforma reduce la tradicional feria de enero y suma una semana de receso a mitad de año. La medida es implementada mientras dos colegios de abogados cuestionan la constitucionalidad de la ley.

El Superior Tribunal de Justicia de San Luis fijó las fechas del primer receso judicial bajo el nuevo régimen que reducirá la tradicional feria de enero. La modificación comenzará a regir el 31 de diciembre de 2026 y, para el inicio de 2027, establece un período de dos semanas.

De acuerdo con el Acuerdo N° 176-STJSL-SA-2026, firmado el 1 de septiembre por los cinco ministros del máximo tribunal y publicado este viernes en el Boletín Oficial, el receso judicial será desde el lunes 4 hasta el domingo 17 de enero de 2027, inclusive.

Hasta ahora, la feria judicial de enero se extendía durante todo el mes. Con el nuevo esquema, el receso quedará reducido a dos semanas al comienzo del año y se incorporará además una semana a mediados del año judicial.

La modificación surge de la Ley N° IV-1174-2025, que reformó el artículo 19 de la Ley Orgánica de Administración de Justicia.

Para definir las fechas de enero, el Superior Tribunal tuvo en cuenta que el 1 de enero de 2027 será viernes y feriado nacional, seguido por el sábado 2 y el domingo 3. Por ese motivo, interpretó que las dos primeras semanas del año debían conformar períodos completos y consecutivos y estableció el receso entre el lunes 4 y el domingo 17.

La fecha de la segunda semana de receso prevista para mediados de 2027 todavía no fue definida. El Superior Tribunal indicó que será establecida posteriormente y comunicada con suficiente anticipación.

Cómo funcionará el nuevo régimen

La nueva normativa contempla dos períodos de receso durante el año judicial: las dos primeras semanas de enero y una semana a mediados de año.

El acuerdo aprobado por el Superior Tribunal constituye una de las primeras actuaciones preparatorias para poner en funcionamiento el nuevo esquema. También contempla la planificación anticipada de las licencias del personal judicial.

El régimen de licencias ya había sido modificado para adaptarse al nuevo sistema de recesos y establece mecanismos destinados a organizar la prestación del servicio durante esos períodos.

El objetivo es que la reducción de la feria no implique una interrupción de la actividad judicial durante el resto del año y que la distribución de las licencias pueda organizarse de manera anticipada.

La reducción de la feria está cuestionada ante la Justicia

La implementación del nuevo régimen se produce, sin embargo, mientras la propia reforma legal enfrenta dos acciones de inconstitucionalidad presentadas por colegios de abogados de la provincia.

El Colegio de Abogados y Procuradores de la Ciudad de San Luis presentó el 1 de julio una demanda contra la ley que redujo la duración de la feria judicial.

Entre otros cuestionamientos, la institución planteó que los poderes Ejecutivo y Legislativo habrían avanzado sobre facultades que considera propias del Poder Judicial. También cuestionó las consecuencias que la modificación podría tener sobre la organización del trabajo de los tribunales y de los estudios jurídicos.

La entidad planteó además reparos vinculados con el descanso de los trabajadores judiciales y de los profesionales del Derecho.

La acción se encuentra actualmente en trámite ante el Superior Tribunal de Justicia. Según informó el propio Colegio, se dio intervención al procurador general para que se expida sobre la admisibilidad formal de la demanda, antes de que el expediente regrese al máximo tribunal.

A esta presentación se suma otra acción de inconstitucionalidad promovida por el Colegio de Abogados de Villa Mercedes, también contra la reducción de la feria judicial.

De esta manera, mientras ambos planteos continúan su recorrido judicial, el Superior Tribunal avanzó con la aplicación del nuevo régimen y estableció oficialmente el primer período de receso de 2027.

La nueva fecha ya es oficial

Con el acuerdo firmado y publicado, los organismos del Poder Judicial ya cuentan con el primer período de receso definido: del 4 al 17 de enero de 2027.

La resolución dispone además su publicación en la página web institucional del Poder Judicial y en el Boletín Oficial y Judicial de la Provincia.

También ordena comunicar las nuevas disposiciones al personal y a los distintos organismos del Poder Judicial, así como a los Colegios de Abogados y Procuradores de las tres circunscripciones judiciales.

El próximo paso será definir la semana de receso correspondiente a mediados de 2027, mientras continúa pendiente la resolución de fondo sobre las acciones de inconstitucionalidad que cuestionan la ley que dio origen a este nuevo esquema.