San Luis recupera terreno en el comercio exterior: exportó USD 397 millones y creció 32,7% en tres años

San Luis exportó bienes por USD 397 millones durante el primer semestre de 2026, un 12,9% más que en el mismo período del año pasado. Los cereales fueron el principal producto vendido al exterior, mientras que las semillas y frutos oleaginosos tuvieron un fuerte crecimiento. La provincia quedó tercera en Cuyo y por debajo del crecimiento regional y nacional.

Las exportaciones de San Luis alcanzaron los USD 397 millones durante el primer semestre de 2026, con un crecimiento interanual del 12,9%, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre el origen provincial de las exportaciones.

El resultado confirma la recuperación de las ventas puntanas al exterior después del fuerte retroceso registrado en 2023, aunque todavía no alcanza el nivel que la provincia había logrado cuatro años atrás.

En el primer semestre de 2022, San Luis había exportado aproximadamente USD 420 millones. Un año después, el monto cayó a USD 299 millones, lo que significó una reducción cercana al 29%.

A partir de entonces comenzó una recuperación progresiva. En 2024 las exportaciones llegaron a USD 336 millones, con un aumento del 12,4%; en 2025 alcanzaron los USD 352 millones, un 4,8% más; y durante los primeros seis meses de 2026 llegaron a USD 397 millones, con una suba del 12,9%.

De esta manera, entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2026, las exportaciones puntanas acumularon un crecimiento del 32,7%, equivalente a casi USD 100 millones adicionales respecto del nivel registrado tres años atrás.

Sin embargo, el volumen actual todavía se encuentra ligeramente por debajo del máximo alcanzado en el primer semestre de 2022.

Cereales, oleaginosas y manufacturas

Los productos primarios fueron el principal componente de las exportaciones de San Luis durante el semestre, con ventas por USD 232 millones.

En segundo lugar quedaron las manufacturas de origen agropecuario (MOA), con USD 100 millones, mientras que las manufacturas de origen industrial (MOI) aportaron USD 66 millones.

No se registraron exportaciones de combustibles y energía.

En términos interanuales, los productos primarios tuvieron un crecimiento del 16,7%, mientras que las MOA aumentaron un 20,4%. En sentido contrario, las MOI tuvieron una caída del 6,7%.

Dentro de los productos primarios, el rubro de cereales fue el principal generador de divisas, con exportaciones por USD 189 millones.

Otro de los datos destacados fue el comportamiento de las semillas y frutos oleaginosos, cuyas ventas al exterior crecieron un 90,2% respecto del primer semestre de 2025. Este rubro representó el 10,1% del total exportado por la provincia.

En cambio, los productos de molinería y sus preparaciones registraron una baja del 4,1% interanual y representaron el 4,4% de las exportaciones puntanas.

El desempeño del segundo trimestre también muestra una moderación respecto del comienzo del año. Durante el primer trimestre, la Dirección Provincial de Estadística y Censos había informado exportaciones por USD 166,1 millones, un 22,32% más que en igual período de 2025.

En esos primeros tres meses, los productos primarios habían aumentado 45,75% y las MOA 18,45%, mientras que las MOI habían retrocedido 17,99%.

Los mercados que compraron productos puntanos

Durante el primer semestre, los principales destinos agrupados por regiones comerciales fueron Resto de ALADI, con compras por USD 68 millones, y ASEAN, con USD 56 millones.

El detalle de los países elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos para el primer trimestre muestra una presencia de productos de San Luis en mercados de América, Europa, Asia y África.

Entre los 20 principales destinos aparecieron Chile, Vietnam, Perú, Estados Unidos, Argelia, Paraguay, Egipto, Bulgaria, Malasia, China, Arabia Saudita, Israel, Uruguay, Brasil, Marruecos, Alemania, Países Bajos, Turquía, México y Nueva Zelandia.

En ese primer trimestre, Chile fue el principal destino individual, con compras por USD 14,54 millones. Le siguieron Vietnam, con USD 13,47 millones; Perú, con USD 10,31 millones; Estados Unidos, con USD 10,05 millones; y Argelia, con USD 9,93 millones.

Los cinco mercados concentraron en conjunto el 35,1% de las exportaciones puntanas del primer trimestre.

San Luis quedó tercera en Cuyo

A pesar de la recuperación, San Luis volvió a ubicarse tercera entre las provincias de Cuyo en volumen de exportaciones.

Durante el primer semestre, San Juan exportó USD 1.284 millones, mientras que Mendoza alcanzó los USD 840 millones y San Luis llegó a USD 397 millones.

En términos porcentuales, San Luis también registró el menor crecimiento de las tres provincias de la región: 12,9%, frente al 14% de Mendoza y el 14,5% de San Juan.

En conjunto, Cuyo exportó USD 2.520 millones, con un crecimiento interanual del 14,1%.

La participación de San Luis dentro de las ventas externas regionales fue del 15,7%, mientras que Mendoza aportó el 33,3% y San Juan el 50,9%.

La comparación de los últimos tres años muestra, sin embargo, una recuperación importante para la provincia. Frente al primer semestre de 2023, San Luis incrementó sus exportaciones un 32,7%, prácticamente en línea con Mendoza, que registró una mejora del 32,5%.

San Juan, en cambio, tuvo una expansión mucho más pronunciada: 127,4% en el mismo período.

Por debajo del crecimiento nacional

El desempeño de San Luis también quedó por debajo del promedio de las exportaciones argentinas.

A nivel nacional, las ventas de bienes al exterior alcanzaron los USD 49.511 millones durante el primer semestre de 2026, con un crecimiento interanual del 24,6%.

Todas las regiones económicas registraron aumentos. La Patagonia tuvo el mayor crecimiento, con 51,7%, seguida por el Noroeste Argentino (68,2%), mientras que la región Pampeana aumentó 15,2%, Cuyo 14,1% y el Noreste 14,6%.

Así, el crecimiento del 12,9% registrado por San Luis quedó por debajo tanto del promedio nacional como del resultado del conjunto de Cuyo.

El dato muestra una recuperación sostenida de las exportaciones puntanas desde el piso registrado en 2023, con los cereales y otros productos primarios como principales motores. Al mismo tiempo, la evolución del semestre refleja que la provincia todavía tiene margen para recuperar el nivel de exportaciones que había alcanzado antes de la fuerte caída registrada tres años atrás.