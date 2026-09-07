Nueve cooperativas de San Luis recibieron $36 millones para financiar proyectos e inversiones

Nueve cooperativas de distintos puntos de San Luis recibieron aportes no reintegrables de $4 millones cada una para financiar proyectos de inversión. Con esta nueva entrega, la Provincia alcanzó 28 financiamientos por un total de $112 millones. Además, el Gobierno anticipó nuevos beneficios para el sector a través del RIPEE.

Nueve cooperativas de distintos puntos de San Luis recibieron este viernes los decretos que les permitirán acceder a aportes no reintegrables de $4 millones cada una, destinados a financiar proyectos de inversión y mejorar sus actividades productivas y de servicios.

La entrega se realizó en Casa de Gobierno y estuvo encabezada por el gobernador Claudio Poggi, junto al ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, y la directora de Cooperativas y Mutuales, Cynthia Arriola.

Los recursos corresponden al programa Promoción y Desarrollo de Cooperativas y provienen del Fondo de Promoción y Educación Cooperativa, establecido por la Ley N° 23.427.

Según informó Arriola, con estas nueve nuevas incorporaciones, el Gobierno provincial alcanzó 28 financiamientos por un total de $112 millones destinados al fortalecimiento de entidades cooperativas.

Los proyectos alcanzados por esta nueva etapa comprenden actividades productivas, servicios públicos, reciclaje, telecomunicaciones y producción audiovisual.

Entre las entidades beneficiadas se encuentra la Cooperativa Apícola Monte Puntano, que utilizará el aporte para adquirir una batea fundidora de cera. La Cooperativa Telefónica de Tilisarao, en tanto, incorporará equipamiento destinado a ampliar su red de fibra óptica.

La cooperativa Articulamos Trabajo en Red (ATR) destinará los recursos a la compra de equipos informáticos y de sonido para realizar transmisiones en exteriores, mientras que Recuperadores Merlino Unidos los utilizará para adquirir elementos de protección personal y mobiliario.

También fueron beneficiadas Ecorreciclaje, que comprará un molino triturador de plástico; la Cooperativa de Agua Potable de Santa Rosa del Conlara, que incorporará un servidor para su sistema de facturación; y la Cooperativa de Agua Potable de El Trapiche, que adquirirá cañerías.

Por su parte, Habitar Contenidos Plurales renovará computadoras destinadas a tareas de edición y posproducción audiovisual, mientras que la Cooperativa de Electricidad y Otros Servicios de Mercedes utilizará el aporte para mejorar el salón comercial de la entidad.

Desde la Dirección de Cooperativas y Mutuales anticiparon además que próximamente se abrirá una nueva etapa de financiamiento para aquellas entidades que se encuentren en situación regular y hayan cumplido con las rendiciones correspondientes.

El procedimiento contemplará una capacitación obligatoria para los dirigentes, la presentación del proyecto y su posterior evaluación por parte de la Dirección. En caso de aprobación, comenzará la tramitación administrativa necesaria para concretar el aporte.

Durante el acto, Poggi destacó el papel que el Ejecutivo provincial pretende darle al cooperativismo como herramienta para impulsar actividades económicas y productivas.

“Estamos convencidos de que éste es un camino. El asociativismo, la cooperación y la visión emprendedora o empresarial es una conjunción muy útil en esta época en donde hay que aunar los esfuerzos”, sostuvo el Gobernador.

Poggi también destacó el crecimiento de las cooperativas escolares, que, según indicó, pasaron de 20 durante 2025 a 36 en la actualidad.

De acuerdo con el mandatario, estas experiencias buscan fomentar el trabajo conjunto entre estudiantes de distintos años y, en algunos casos, incluso contribuyeron a reducir conflictos entre diferentes cursos.

Las cooperativas y el nuevo régimen de empleo

Durante el encuentro, Poggi confirmó además que las cooperativas podrán incorporarse al Régimen Integral de Promoción al Empleo y al Desarrollo (RIPEE), una herramienta recientemente promulgada que todavía se encuentra en proceso de reglamentación.

Según anticipó el Gobernador, el régimen comenzará a funcionar plenamente desde el 1° de enero y contempla distintos mecanismos de apoyo, entre ellos incentivos impositivos, subsidios para la incorporación de trabajadores y acceso al crédito.

Uno de los principales beneficios estará vinculado con la generación de nuevos puestos de trabajo. Las cooperativas que incorporen trabajadores podrán acceder a un esquema mediante el cual la Provincia aportará un subsidio equivalente al beneficio que recibe un trabajador del Plan de Inclusión, mientras que la entidad deberá completar el monto necesario para formalizar la incorporación bajo el convenio laboral correspondiente.

El régimen también contempla alternativas vinculadas con el uso de inmuebles o terrenos fiscales que se encuentren en desuso. Según explicó Poggi, podrán ser destinados a proyectos productivos mediante modalidades como alquiler, comodato o venta.

A esto se suman posibles líneas de crédito y asistencia técnica que podrían canalizarse a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Una cooperativa que vuelve a invertir

Entre las entidades que recibieron el nuevo aporte se encuentra Habitar Contenidos Plurales, que accedió por segunda vez a este tipo de financiamiento.

María José Bertrán, titular del Consejo de Administración de la cooperativa, explicó que en la primera oportunidad utilizaron los fondos para actualizar equipos de sonido y que ahora destinarán el nuevo aporte a la compra de computadoras para tareas de edición audiovisual.

“Para nosotros es una ayuda enorme, porque este año no ha sido tan prolífero en cuanto al trabajo cotidiano”, señaló.

Bertrán también destacó que la posibilidad de acceder a inmuebles fiscales contemplada dentro del RIPEE volvió a poner en agenda un proyecto que la cooperativa analiza desde hace tiempo: la creación de un espacio cultural destinado principalmente a la producción audiovisual.

Con la nueva entrega, el Gobierno provincial busca ampliar el respaldo financiero a las cooperativas y, al mismo tiempo, vincular esos proyectos con herramientas de empleo, capacitación, acceso al crédito y utilización productiva de recursos públicos disponibles.