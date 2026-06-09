San Luis probará cámaras para detectar a quienes ensucian la ciudad

La Municipalidad de San Luis comenzó a probar cámaras para identificar a quienes arrojan basura en la vía pública. Además, anunció nuevos contenedores y la incorporación de una barredora mecánica para reforzar la limpieza urbana.

La Municipalidad de San Luis comenzó a realizar pruebas piloto con cámaras destinadas a detectar a personas que arrojan residuos en la vía pública, en el marco del plan ambiental impulsado por la gestión del intendente Gastón Hissa.

El anuncio fue realizado este lunes durante una nueva edición del programa “La Muni Más Cerca”, desarrollada en el barrio Eva Perón Anexo III.

“Estamos haciendo las pruebas piloto para aquellos pocos vecinos que no se comprometen o no logran entender el concepto de la limpieza de la ciudad”, afirmó el jefe comunal.

Según explicó Hissa, las cámaras permitirán identificar a quienes arrojan residuos en espacios públicos pese a contar con distintos servicios y alternativas habilitadas para la correcta disposición de la basura.

“Tenemos todas las herramientas y todos los servicios a disposición para que el vecino pueda depositar los residuos donde corresponden”, sostuvo.

La medida forma parte de una estrategia más amplia orientada a reforzar la limpieza urbana y mejorar el mantenimiento de distintos sectores de la capital puntana.

En ese contexto, el intendente confirmó además la firma del llamado a licitación para adquirir una nueva barredora mecánica 0 kilómetro que será incorporada al sistema municipal de limpieza.

“En 60 días los vecinos la van a ver transitando las calles”, adelantó.

El vehículo estará destinado principalmente a la limpieza de bulevares y avenidas de alta circulación, mientras que cuadrillas municipales trabajarán en las zonas complementarias.

Hissa también informó que la próxima semana comenzará la colocación de los primeros 110 contenedores nuevos adquiridos por el Municipio.

La incorporación forma parte de una primera etapa de un plan integral que contempla un total de 150 unidades distribuidas en distintos barrios de la ciudad.

“Son muchos avances en materia del programa ambiental sostenible, en inversión y obra pública que estamos volcando en cada barrio”, destacó el intendente.

Las declaraciones se realizaron durante la edición número 88 de “La Muni Más Cerca”, operativo territorial que brinda servicios municipales y atención directa a vecinos.

Según detalló Hissa, más de 400 personas ya habían participado de la jornada antes del mediodía para acceder a distintas prestaciones, entre ellas atención primaria de la salud y servicios de zoonosis.

El jefe comunal señaló además que el programa pasó de realizarse una vez por semana a dos encuentros semanales debido al aumento en la demanda vecinal.

“Nos quedamos cortos con las atenciones y los vecinos empezaron a requerir más el servicio”, explicó.

Entre los pedidos planteados por los vecinos del barrio Eva Perón Anexo III, el intendente destacó la necesidad de reacondicionar el espacio verde donde se desarrolló el operativo.

En ese sentido, adelantó que el predio será incorporado al programa municipal “Volvé a tu Plaza”.

Durante la jornada, Hissa también participó de un acto en la Plaza Los Halcones del Cielo, al cumplirse 44 años de la caída del último avión argentino durante la Guerra de Malvinas.

Allí anunció la firma de un decreto que declara de interés municipal las actividades conmemorativas que se realicen cada 8 de junio vinculadas a esa fecha histórica.