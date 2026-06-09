El cálculo viral de una maestra contra el ajuste de Poggi, terminó en sanción

La docente Mabel Becerra difundió una comparación entre salarios y canasta básica para denunciar la pérdida del poder adquisitivo en San Luis. La protesta se viralizó luego de que fuera sancionada por exhibir un cartel durante un acto oficial.

La docente puntana Mabel Becerra volvió a cuestionar públicamente la política salarial del Gobierno de San Luis y difundió un cálculo en el que comparó la evolución de los sueldos docentes con el valor de la canasta básica desde 2023 hasta la actualidad.

La educadora sostuvo que, desde la llegada de Claudio Poggi a la gobernación, los salarios del sector quedaron por debajo de la línea de pobreza y estimó una pérdida acumulada de casi seis millones de pesos.

La polémica tomó fuerza luego de que Becerra fuera sancionada por exhibir un cartel con la frase “Somos indigentes” durante un desfile realizado en Villa Mercedes, actividad de la que participó el gobernador.

El episodio ocurrió en medio de reclamos salariales y malestar de distintos sectores docentes por el deterioro del poder adquisitivo.

Según explicó la propia maestra en publicaciones realizadas en redes sociales, el cálculo fue elaborado a partir de la comparación mensual entre sus recibos de sueldo y los valores oficiales de la canasta básica total.

Becerra tomó como punto de partida junio de 2023, cuando la provincia aún era gobernada por Alberto Rodríguez Saá.

De acuerdo con los números difundidos por la docente, en ese momento percibía un salario cercano a los $260.000, mientras que la línea de pobreza se ubicaba por debajo de los $230.000.

También señaló que en septiembre de ese mismo año el sueldo docente rondaba los $400.000 y superaba en aproximadamente $80.000 el valor de la canasta básica.

Sin embargo, indicó que la situación comenzó a revertirse a partir de enero de 2024.

Según detalló, durante ese mes un docente percibió alrededor de $476.000, mientras que la canasta básica ya se acercaba a los $600.000.

La brecha, sostuvo, continuó ampliándose durante el resto del año.

En septiembre de 2024, afirmó, el salario docente superaba apenas los $800.000, mientras que la línea de pobreza rozaba el millón de pesos.

Becerra también actualizó la comparación con datos de 2025 y 2026.

Indicó que en enero de este año percibió poco más de un millón de pesos, cuando el costo de la canasta básica se acercaba a $1.400.000.

En abril, según los recibos difundidos por la docente, el salario alcanzó los $1.246.037, mientras que la canasta básica total se ubicó en $1.469.768, lo que dejó una diferencia negativa de más de $218.000.

La docente vinculó estos números con el reclamo que motivó la protesta en Villa Mercedes, donde aseguró haber buscado visibilizar la situación económica que atraviesa el sector.

El conflicto se desarrolla en paralelo a la declaración oficial del 2026 como “El Año de la Educación” en San Luis, una iniciativa impulsada por el Gobierno provincial.

Hasta el momento, desde el Ejecutivo puntano no hubo una respuesta pública específica sobre los cálculos difundidos por Becerra ni sobre el planteo salarial realizado por la docente.