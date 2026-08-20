San Luis perdió 40% de sus hoteles y reclama la Emergencia Turística

La crisis turística profundizó el cierre de hoteles en San Luis: la oferta de establecimientos cayó cerca de un 40% en dos años y la ocupación durante las vacaciones de invierno apenas llegó al 30%. Prestadores reclaman declarar la Emergencia Turística y advierten por los altos costos, el atraso cambiario, la falta de promoción y el deterioro de la infraestructura.

La crisis del turismo golpeó con fuerza a San Luis durante las vacaciones de invierno de 2026: la cantidad de hoteles abiertos cayó cerca de un 40% respecto de los últimos dos años y la ocupación promedio apenas alcanzó el 30%. Ante el cierre de establecimientos y la pérdida de miles de plazas, prestadores y cámaras del sector reclaman que la provincia declare la Emergencia Turística.

La situación afecta tanto a hoteles como a complejos de cabañas y golpea especialmente a destinos consolidados. En Villa de Merlo, uno de los principales centros turísticos puntanos, se multiplicaron los establecimientos con sus puertas cerradas o con dificultades para sostener la actividad.

Los empresarios aseguran que los niveles actuales de ocupación no alcanzan para cubrir los costos fijos de los alojamientos. Entre los principales gastos mencionan los servicios públicos, el mantenimiento y los salarios.

El escenario también está marcado por una pérdida de rentabilidad. Según los prestadores, en algunos casos los ingresos obtenidos durante la temporada no fueron suficientes siquiera para afrontar las facturas de gas y electricidad.

Ante esa situación, algunos establecimientos optaron por cerrar de manera temporal para evitar continuar acumulando pérdidas, mientras que otros directamente dejaron de operar.

Otro de los factores señalados por el sector es el atraso cambiario. Los empresarios sostienen que el contexto actual favorece que parte de los argentinos que tienen capacidad de gasto elijan viajar al exterior, especialmente hacia destinos como Brasil, Chile y Uruguay.

La competencia con esos mercados se suma a una menor demanda interna y deja a los destinos puntanos en una posición más compleja para atraer visitantes.

Los comerciantes y prestadores también cuestionan la estrategia de promoción turística de la provincia. Afirman que las campañas de difusión comenzaron tarde, cuando muchos potenciales turistas ya habían definido sus vacaciones o directamente habían decidido no viajar.

A las dificultades económicas se agrega el estado de la infraestructura en distintos puntos turísticos. Las críticas de visitantes en redes sociales se concentraron en los precios y en las condiciones de calles y otros servicios.

Para los empresarios, estos factores afectan la imagen de San Luis como destino y reducen su capacidad para competir con otras provincias que también buscan captar turistas durante los períodos de mayor movimiento.

La caída de la actividad tiene además un impacto directo sobre el empleo y las economías locales. La reducción de la oferta hotelera implica menos puestos de trabajo y afecta a restaurantes, comercios, transportistas y otros servicios vinculados al turismo.

Frente a este panorama, municipios y asociaciones de prestadores reclaman una respuesta urgente del Gobierno provincial. El principal pedido es declarar la Emergencia Turística para implementar medidas que permitan sostener los establecimientos y evitar nuevos cierres.

El sector advierte que, si no se toman medidas, la reducción de la oferta turística podría profundizarse durante los próximos meses y dejar a San Luis con cada vez menos capacidad para recibir visitantes.